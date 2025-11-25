Tuttur sahibi kim? Tuttur soruşturması neden açıldı?

25 Kasım 2025 tarihinde duyurulan resmi açıklamanın sonrasında “Tuttur sahibi kim?”, “Soruşturma neden açıldı?” soruları gündemdeki ilk maddeler arasında yer alıyor. İşte tüm ayrıntılar...

Tuttur sahibi kim?

Tuttur, iş insanı Sadettin Saran’ın sahibi olduğu Saran Holding bünyesinde faaliyet gösteren bir şans oyunu platformuydu. Sadettin Saran’ın Fenerbahçe başkanı seçilmesinin ardından, şirket bünyesindeki Tuttur markasının tüm faaliyetlerinin durdurulduğu açıklanmıştı. Platformun sanal ortam bayilik sözleşmesi ve lisanslarının iptaliyle birlikte Tuttur resmi olarak hizmet vermeyi bırakmıştı.

Tuttur soruşturması eden soruşturma açıldı?

Başsavcılık tarafından yapılan açıklamada, Tuttur.com’a kayıtlı kullanıcıların üyelik bilgilerinde izinsiz değişiklik yapıldığına yönelik iddiaların kamuoyunda yer alması üzerine soruşturmanın başlatıldığı belirtildi. Açıklamaya göre, iddiaların doğruluğunun tespiti amacıyla hakimlik kararı doğrultusunda Tuttur.com’a hizmet veren bilgisayarlarda ve ilgili sistemlerde adli bilişim ekipleri tarafından yerinde inceleme yürütülüyor.

Başsavcılık, şu an için kullanıcı bilgilerine müdahale edildiğine dair kesin bir bulguya rastlanmadığını da vurguladı. Teyit edilmemiş bilgilere itibar edilmemesi gerektiğinin altı çizilirken, soruşturmanın kapsamlı şekilde sürdürüldüğü ifade edildi.

Tuttur soruşturmasıyla ilgili gelişmeler oldukça kamuoyu ile paylaşılacak.