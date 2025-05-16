Tutuklanan belediye başkanı Alaattin Köseler'e 69 yıla kadar hapis istemi

Habertürk TV'den Ceylan Sever'in haberine göre Beykoz Belediyesi'ne yönelik ihaleye fesat karıştırma soruşturması tamamlandı.

Aralarında tutuklanan Belediye Başkanı Alaattin Köseler'in de bulunduğu 26 şüpheli hakkında Beykoz Cumhuriyet Başsavcılığı fezleke hazırladı. Fezleke dava açılması için Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'na gönderildi.

Köseler için 69 yıla kadar hapis cezası istendi.

Dosya kapsamında, 13 kişi tutuklu, üç kişi hakkında tutuklamaya yönelik yakalama kararı bulunuyor, dokuz kişi ise adli kontrol tedbiri altında, bir kişi de serbest.

Ne oldu?

CHP’li Beykoz Belediye Başkanı Alaattin Köseler, 27 Şubat sabah 04:00 sularında evinden gözaltına alındı. Köseler, Beykoz Cumhuriyet Başsavcılığı’nın talimatıyla emniyete götürüldü.

Köseler’in gözaltına alınma gerekçesi olarak “ihaleye fesat karıştırma” ve “görevi kötüye kullanma” suçlamaları gösterildi.

Köseler’in de aralarında bulunduğu 21 kişi Beykoz Adliyesi’ne sevk edildi. Şüpheliler sağlık kontrolü için önce hastaneye götürüldü.

Köseler ve Özel Kalem Müdürü dahil 18 kişi tutuklanmaları talebiyle Beykoz Sulh Ceza Mahkemesi’ne sevk edildi. Köseler çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Mahkemeye sevk edilen 13 kişi tutuklanırken beş kişi adli kontrolle serbest bırakıldı.

Köseler, savcılıkta verdiği ifadede, Beykoz Belediyesi’nde ihalelere katılan firmaların temsilcileri ile hiçbir şekilde odasında ya da bir başka yerde görüşmediğini, fiyat alışverişinde bulunmadığını, yönlendirmesinin olmadığını ve talimat vermediğini belirtti.

Alaattin Köseler kimdir?

Alaattin Köseler 1960’ta Paşabahçe’de doğdu. Üç kuşak Beykozlu bir aileden gelen Köseler, tüm eğitimini Beykoz’da tamamladı.

Köseler, 1983’te Yıldız Teknik Üniversitesi Mimarlık Fakültesi’nden mezun oldu. Askerlik sonrası Mimar Sinan Üniversitesi’nde yüksek lisansa başladı.

Beykoz Spor Kulübü Başkanlığı görevinde bulundu. Mimar olarak çeşitli inşaat firmalarında şantiye şefi ve proje müdürü olarak çalıştı. Sonrasında kendi mimarlık ofisini kurdu.

Köseler, 1999 Yerel Seçimlerinde Beykoz Belediye Başkanı seçildi. Şu anda CHP’den Beykoz Belediye Başkanlığı görevini sürdürüyor.

TMMOB üyesi olan Alaattin Köseler, evli ve bir çocuk babası.