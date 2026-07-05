Tutuklanan Deniz Göktaş'ın avukatı konuştu: Görüntüler bilerek tekrar ettirildi

Stand-up gösterisinde kullandığı ifadeler nedeniyle hakkında başlatılan soruşturma kapsamında aranan komedyen Deniz Göktaş, yurt dışından Türkiye'ye dönüşünde havalimanında gözaltına alındı. Pasaport kontrolü sırasında yakalanan Göktaş, emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından sevk edildiği mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

İlk olarak Metris Cezaevi'ne sevk edilen Göktaş, daha sonra yüksek güvenlikli Çorlu Karatepe Cezaevi'ne nakledildi. Avukatı Metin Sinan Aslan, Kısa Dalga’da Banu Güven'in podcast yayınında süreçle ilgili açıklamalarda bulundu.

"Görüntüler tekrar tekrar çektirildi"

Aslan, kamuoyunda tartışma yaratan ters kelepçeli görüntülerin doğal şekilde kaydedilmediğini öne sürdü. Müvekkilinin herhangi bir direnç göstermediğini belirten avukat, emniyet girişindeki görüntülerin polis kamerası için birkaç kez tekrar ettirildiğini ve bunun kamuoyuna mesaj verme amacı taşıdığını iddia etti.

"Hukuki dayanağını araştıracağız"

Avukat Aslan, soruşturmada yöneltilen suçlamaların "halkı kin ve düşmanlığa tahrik" ile "Cumhurbaşkanına hakaret" olduğunu belirterek, buna rağmen gözaltı sırasında Göktaş'tan saç, kıl ve tırnak örnekleri alınarak uyuşturucu testi yapıldığını ileri sürdü. Bu işlemin hukuki dayanağını inceleyeceklerini ve gerekli başvuruları yapacaklarını ifade etti.

Avukattan tehdit paylaşımlarına suç duyurusu hazırlığı

Sosyal medyada müvekkiline yönelik tehdit içerikli paylaşımların endişe verici olduğunu dile getiren Aslan, bu paylaşımlarla ilgili hukuki girişimlerde bulunacaklarını söyledi. Göktaş'ın sağlık durumunun ve moralinin iyi olduğunu aktaran Aslan, güvenlik gerekçesiyle tek kişilik odada kaldığını, ancak cezaevinin fiziki koşulları nedeniyle yeterince güneş ışığı alamadığını belirtti.

"Savcı gösterinin tamamını izlemedi"

Soruşturma sürecine de değinen Aslan, savcının stand-up gösterisinin tamamını izlemediğini, sorularını daha çok yazılı metin üzerinden yönelttiğini öne sürdü. Gösteride kullanılan ifadelerin mizahi bağlamının göz ardı edildiğini savunan avukat, müvekkilinin belirli bir kesimi hedef alma amacı taşımadığını ifade etti.