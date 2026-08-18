Tutuklanan emekli Amiral Türker Ertürk'ün savcılık ifadesi: Bu iktidar devam ettiği sürece ülkemiz acı çekecek

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı, bir sosyal medya hesabı üzerinden paylaşılan video içeriklerinde geçen ifadeleri nedeniyle hakkında resen soruşturma başlattığı emekli Amiral Türker Ertürk, "halk arasında korku ve panik yaratmak amacıyla tehdit" ve "suç işlemeye tahrik" suçlamalarıyla gözaltına alındı.

Hakimlik, Ertürk'ün tutuklanmasına karar verdi. Ertürk'ün savcılık ifadesine ulaşıldı.

Ertürk savcılıkta yaptığı savunmasında şöyle dedi:

"Yukarıda yazılı açık kimlik ve adres bilgileri bana aittir. Üzerime atılı suçlamaları anlamakla birlikte, avukatım huzurunda savunma yapmak istiyorum.

Sosyal medya da paylaşılan ve 'bakın artık iktidar değişecek, ama acılı ama acısız iktidar değişecek, onun için herkes aklını başına devşirmeli, siz de ben de tabii ki herkes de onun için Yüksek Seçim Kurulu'nun vicdanlarına göre ve hukuka göre karar vermelerini bekliyoruz yoksa ileride müşkülat yaşarız ülke diye düşünüyorum.

Yarın bir gün eğer biz demokratik girişimlerde bu iktidarı düşüremezsek Türk halkını da cezalandırabilecek uluslararası girişimler yapılacak' içeriği yer alan, konuşmalar bana aittir. Aynı zamanda bu televizyon programında sunucunun 'elbette bedelini biliyorlardır değil mi efendim' sorusuna, onaylama şeklinde tepki veren şahıs da benim.

Söz konusu videoların bir tanesi yaklaşık 3 buçuk yıl önce, diğeri ise yaklaşık 11 yıl önce yapılan yayınlara aittir. Söz konusu içerikler bağlamından koparılarak paylaşılmıştır. Bu paylaşımları (X (Twitter) isimli sosyal medya platformunda paylaşan şahıs manipülatif paylaşımlar yapmaktadır. Söz konusu cümlelerin suç içerdiğini düşünmüyorum.

Bir an önce iktidar değişirse ülkemiz acı çekmez şeklinde düşündüğüm için bu sözleri söyledim.

Benim cümlelerim siyasi değerlendirme kapsamında düşünülmelidir. Söz konusu iktidar devam ettiği sürece ülkemizin acı çekeceğini düşünüyorum.

Nitekim şu an görüldüğü üzere devletin yetkili mercileri PKK ve teröristlerle masaya oturmaktadır. Bu da benim söylemlerimin haklı olduğunu göstermektedir. Belirttiğim şekilde söz konusu söylemlerin suç unsuru teşkil ettiğini düşünmüyorum."

Emekli Amiral Türker Ertürk ne demişti?

Emekli Amiral Türker Ertürk hakkında Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı’nca soruşturma açılmasına gerekçe olan ifadeleri şu şekilde:

“Bakın artık iktidar değişecek. Ama acılı ama acısız, iktidar değişecek. Onun için herkes aklını başına devşirmeli. Siz de, ben de... Tabii ki herkes de, herkes de. Onun için Yüksek Seçim Kurulu’nun vicdanlarına göre ve hukuka göre karar vermelerini bekliyoruz. Yoksa ileride müşkülat yaşarız ülkece diye düşünüyorum.”

Türker Ertürk kimdir?

1957 yılında Trabzon'da doğan Türker Ertürk, 2008-2010 yılları arasında Deniz Harp Okulu Komutanlığı görevini yaptı. Ertürk, Heybeliada'da bulunan Deniz Harp Okulu'ndan mezuniyetinin ardından, 1979 yılında subay olarak donanmaya katıldı.

Ertürk; 15 sene gemilerde çalıştı, bu süre içinde üç harp gemisinin komutanlığını yaptı. Ertürk; binbaşı rütbesinde Deniz Kuvvetleri Milli Plan Subaylığı, yarbay rütbesinde Donanma Komutanlığı Eğitim ve Tatbikat Kısım Amirliği, albay rütbesinde ise Deniz Kuvvetleri Komuta Kontrol Daire Başkanlığı görevlerini yaptı.

Türker Ertürk, 1985-1987 yılları arasında Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde görev yaptı. 1988-1990 yıllarında Deniz Harp Akademisi eğitimini alan Türker Ertürk, 1992'de Silahlı Kuvvetler Akademisi ve 1999'da Roma’da bulunan NATO Savunma Koleji eğitimlerini tamamladı.

30 Ağustos 2006 tarihinde tuğamiralliğe terfi eden Türker Ertürk, 2006-2008 yılları arasında Karadeniz Bölge Komutanlığı görevini yaptı. Ertürk, 9 Ağustos 2010 tarihinde istifa etti.

Türker Ertürk, mesleğinden ayrılmasının sonra CHP’ye katılan ve yaklaşık olarak beş yıl CHP içinde siyasi faaliyet yürüttü. Ertürk, 12 Kasım 2014'te CHP'den istifa etti. Bir dönem siyasi çalışmalarını bağımsız olarak sürdüren Türker Ertürk, 2019'da TBMM Grubu'nda düzenlenen bir törenle yeniden CHP'ye katıldı.