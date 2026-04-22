Tutuklanan Eşme Belediye Başkanı Yılmaz Tozan görevden uzaklaştırıldı

Uşak Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, Eşme Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında 17 Nisan’da gözaltına alınan Eşme Belediye Başkanı Yılmaz Tozan dün tutuklandı.

İçişleri Bakanlığı, Yılmaz Tozan'ın, hakkında yürütülen soruşturma kapsamında görevden uzaklaştırıldığını bildirdi.

Açıklamada şu ifadeler yer aldı:

"Uşak ili Eşme Belediye Başkanı Yılmaz TOZAN, Hakkında 'İcbar Suretiyle İrtikap, Suç İşlemek Amacıyla Örgüt Kurma' suçu nedeniyle yürütülen soruşturma kapsamında Eşme Sulh Ceza Hakimliğinin 2026/15 sorgu sayılı kararı ile tutuklanması üzerine, Anayasanın 127’nci maddesi ile 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 47’nci maddesi uyarınca geçici bir tedbir olarak İçişleri Bakanlığı’nca görevden uzaklaştırılmıştır."

UŞAK İLİ EŞME BELEDİYE BAŞKANI YILMAZ TOZAN’IN İÇİŞLERİ BAKANLIĞINCA GÖREVDEN UZAKLAŞTIRILMASINA DAİR BASIN AÇIKLAMASI



Uşak ili Eşme Belediye Başkanı Yılmaz TOZAN, Hakkında “İcbar Suretiyle İrtikap, Suç İşlemek Amacıyla Örgüt Kurma” suçu nedeniyle yürütülen soruşturma kapsamında… — T.C. İçişleri Bakanlığı (@TC_icisleri) April 22, 2026

Ne oldu?

Eşme Belediyesi’ne 17 Nisan’da operasyon düzenlendi. Eşme Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında Belediye Başkanı Yılmaz Tozan, eşi Burcu Tozan ve dört kişi hakkında yakalama kararı çıkarıldı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince belirlenen adreslere düzenlenen operasyonda Başkan Tozan ve eşi Burcu Tozan ile üç kişi gözaltına alındı.

Operasyonda ayrıca Tozan’ın şoförü M.F., Eşme Belediyesi Zabıta Müdürlüğünde görevli İ.U. ile belediye personeli H.D. de yakalandı. Hakkında yakalama kararı bulunan O.Ü’nün ise başka bir suçtan cezaevinde olduğu öğrenildi.

Polis ekiplerince Eşme Belediyesi’nde yapılan aramada bazı dijital materyallere el konuldu.

CHP’li belediyelerde son durum

CHP’nin 31 Mart 2024’te kazandığı 32 il belediyesinden altısına operasyon düzenlendi, belediye başkanları gözaltına alındı veya tutuklandı.

İstanbul’da CHP’nin kazandığı 26 ilçe belediyesinin 11’inde belediye başkanı tutuklandı, ikisine kayyum atandı, üç belediye ise AK Parti’ye geçti.

Görevinden uzaklaştırılan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu 23 Mart 2025’te, Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek 5 Temmuz 2025’te, Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar 8 Temmuz 2025’te, Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan 2 Mart 2026’da tutuklandı.

Zeydan Karalar daha sonra tahliye edildi. Adıyaman Belediye Başkanı Abdurrahman Tutdere ise 5 Temmuz 2025’te gözaltına alındı, daha sonra adli kontrol tedbiriyle serbest bırakıldı.

Uşak Belediye Başkanı Özkan Yalım 30 Mart 2026’da, Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey ise 4 Nisan 2026’da tutuklandı.

Son olarak bugün CHP'li Ataşehir Belediye Başkanı Onursal Adıgüzel ve 18 kişi tutuklandı. Tutuklama kararları, "rüşvet" ve "örgüt kurma" suçlamalarıyla alındı.

Yılmaz Tozan kimdir?

1973 yılında Uşak’ın Eşme ilçesinde doğan Yılmaz Tozan, ilk, orta ve lise öğrenimini Eşme’de tamamladı. Eğitim hayatının ardından iş hayatına atıldı ve ticaretle uğraşarak uzun yıllar çeşitli ticari faaliyetlerde bulundu.

2014’te CHP adına Uşak İl Genel Meclis Üyesi seçilen Tozan, bu görev süresince yerel hizmetlerin iyileştirilmesi, kırsal kalkınmanın desteklenmesi ve halkın ihtiyaçlarına yönelik projelerin hayata geçirilmesi konusunda aktif rol aldı. Yılmaz Tozan, evli ve bir çocuk babası.