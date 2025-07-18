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Tutuklanan 'Faladdin' ve 'Binnaz' uygulamalarının sahibi Sertaç Taşdelen'in ifadesi ortaya çıktı: 'Ben falcılara inanmam'

Fal bakma uygulamaları üzerinden bilişim sistemi kurarak suç geliri elde ettiği ve bu gelirleri yurt dışına çıkardığı iddiasıyla 'suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama' suçundan tutuklanan Sertaç Taşdelen'in nöbetçi hakimlikteki ifadesi ortaya çıktı. Şüpheli Taşdelen ifadesinde "Falcılıkla, muskacılıkla, üfürükçülükle, hocalıkla alakam yoktur. Ben falcılara inanmam" dedi.

Haber Merkezi
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Tutuklanan 'Faladdin' ve 'Binnaz' uygulamalarının sahibi Sertaç Taşdelen'in ifadesi ortaya çıktı: 'Ben falcılara inanmam'
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Fal, astroloji, spiritüalizm, medyumluk ve yıldız haritası gibi birçok alanda hizmet veren ve fal bakma uygulamaları 'Faladdin' ve 'Binnaz'ın sahibi Sertaç Taşdelen hakkında bilişim sistemi kurarak suç geliri elde ettiği ve bu gelirleri yurt dışına çıkardığı iddiasıyla yürütülen soruşturma sürüyor. Soruşturma kapsamında dün 'suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama' suçundan tutuklanan şüpheli Taşdelen'in Sulh Ceza Hakimliği'nde verdiği ifadesi ortaya çıktı.

"Yüksek bir mal varlığı sahibi değilim"

Şüpheli Taşdelen kimlik tespitinde aylık gelirinin ortalama 150 bin lira olduğunu belirtti.

Taşdelen ifadesinde ise "Ben Türkiye'ye para girişi sağlamış, istihdam sağlamış teknoloji girişimcisiyim. Bizler yapay zekanın da kullanıldığı uygulamalar üretiyoruz. Falcılıkla, muskacılıkla, üfürükçülükle, hocalıkla alakam yoktur. Daha önce de böyle bir soruşturma geçirdim ama sonucunda takipsizlik aldım. Ben falcılara inanmam, yurt dışında bir çok yerde konuşmalar yaptım. Ben vatanseverim, kaçmak gibi bir hayalim olsaydı buraya gelmezdim. Uygulamalarımız 120 ülkede kullanılıyor ve ülkemize döviz girişi sağlıyorum. Yüksek bir mal varlığı sahibi değilim. Ben bir kanaat önderi olmak istiyorum. Adaletin mutlak gücüne saygı duyuyorum" ifadelerini kullandı.

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