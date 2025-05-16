Tutuklanan gazeteci Furkan Karabay'ın X hesabı erişime kapandı!
YouTube’da hazırladığı video ve sosyal medya paylaşımları gerekçesiyle “Cumhurbaşkanı’na hakaret” ile “terörle mücadelede görev almış kişileri hedef gösterme” suçlamalarıyla tutuklanan gazeteci Furkan Karabay’ın X hesabı erişime kapatıldı.
Sosyal medyada paylaşımları ve YouTube videosu gerekçesiyle tutuklanan gazeteci Furkan Karabay’ın X hesabı erişime kapatıldı.
Karabay, dün sabah saatlerinde “Cumhurbaşkanı’na hakaret” ve “terörle mücadelede görev almış kişileri hedef gösterme” suçlamalarıyla gözaltına alınmıştı. Emniyet'teki işlemlerinin ardından tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edilen gazeteci Karabay, tutuklandı.
X hesabı erişime engellendi
Furkan Karabay, hakimlikteki ifadesinde, “Adliyeye üçüncü gelişim ve iki kere tutuklanarak çıktım. Benim buradaki amacım bu adliyedeki yargı mensubu denilen cübbe giymiş çeteleşmiş insanlara karşı olmaktır. Savunma yapmayı kabul etmiyorum” dedi. Karabay'ın tutuklanmasının ardından X (eski adıyla Twitter) hesabı erişime engellendi.