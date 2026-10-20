Tutuklanan gazeteci Murat Ağırel’in savunması ortaya çıktı: Suçlamaları anlamış değilim

Fon soruşturmasına ilişkin yayınlar nedeniyle "halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma" suçundan ev hapsinde olan gazeteci Murat Ağırel, Sarıgül ailesine yönelik bir soruşturmada tutuklandı.

"Suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama" iddiasıyla yürütülen soruşturmada 17 kişi 19 Ekim'de adliyeye sevk edildi.

YENİ Parti Erzincan Milletvekili Mustafa Sarıgül'ün eski eşi Aylin Kotil, oğlu Ömer Sarıgül ve gazeteci Murat Ağırel dahil 15 şüpheli tutuklandı.

Ağırel, "üyesi olmadığı örgüte yardım etmek" suçundan tutuklandı.

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş "Ev hapsinde bulunan ve hakkında zaten adli kontrol tedbiri uygulanan bir gazetecinin tutuklanmasını gerektiren somut gerekçe nedir?" diyerek tutuklamaya tepki gösterdi.

Gazeteci Murat Ağırel, araştırdığı bir konuda yeterli bilgi ve belgeye ulaşamadığı için haber yapmamış. Şimdi ise haber yapmadığı gerekçesiyle tutuklanıyor. Peki, o haberi yapsaydı ve iddialar doğrulanmasaydı ne olacaktı? Bu kez de dezenformasyon suçlamasıyla karşı karşıya kalmayacak mıydı? Üstelik ev hapsinde bulunan ve hakkında zaten adli kontrol tedbiri uygulanan bir gazetecinin tutuklanmasını gerektiren somut gerekçe nedir? Hangi kaçma veya delilleri karartma riski, tutuklama tedbirini zorunlu kılmaktadır? Adalet; ancak hukuk herkese eşit ve ölçülü uygulandığında gerçek anlamını bulur. — Mansur Yavaş (@mansuryavas06) October 19, 2026

Türkiye Gazeteciler Sendikası, "Murat Ağırel, mesleki faaliyeti suç sayılarak tutuklandı" açıklaması yaptı ve anayasının çiğnendiğini savundu.

Sendika'dan "Meslektaşımız derhal serbest bırakılsın" çağrısı yapıldı.

Meslektaşımız Murat Ağırel, mesleki faaliyeti suç sayılarak tutuklandı. 📌Anayasanın 28. Maddesi açıktır: Basın hürdür, sansür edilemez. Gazetecilik faaliyeti nedeniyle elektronik kelepçe ile ev hapsine mahkum edilen Ağırel’i ev hapsinde iken gözaltına almak, yapmadığı haberi suçlama olarak yöneltmek ve hakkında tutuklama kararı vermek sadece anayasayı çiğnemek değildir. Çiğnenen mesleki faaliyetimizdir, halkın haber alma hakkının kendisidir. Meslektaşımız derhal serbest bırakılsın. #GazetecilikSuçDeğildir — Gazeteciler Sendikası (@TGS_org_tr) October 19, 2026

Aynı soruşturmada Sarıgül'ün diğer oğlu Emir Sarıgül hakkındaki işlemler sürüyor.

BBC Türkçe'nin derlediği habere göre bu soruşturmada milletvekili dokunulmazlığı olan Mustafa Sarıgül hakkında da iddialar olduğu bunların "ayrı değerlendirilmek üzere" Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'na gönderildiği bildiriliyor.

Ağırel ne savunma yaptı?

Murat Ağırel mahkemedeki savunmasında, soruşturmaya dahil edilişini anlattı.

Sarıgülleri kara para aklamakla suçlayan Almanya'da yaşayan bir kişinin kendisiyle temasa geçtiğini ve "Mustafa Sarıgül hakkında iddialarda bulunduğunu" söyledi.

"Eğer belge varsa haber değeri varsa araştıracağımı beyan ettim" diye aralarındaki görüşmeyi anlattı.

Kendisi hakkında soruşturmanın açılmasına da bu kişinin, şu şikayetinin neden olduğunu söyledi:

"Murat Ağırel'e teslim ettiğimiz materyallerin kısa sürede Sarıgül tarafınca öğrenilmiş olabileceğine dair izlenimim Türkiye'ye gelerek şahsen ifade vermemiş olmamın önemli nedenlerinden biridir."

Ağırel, bu kişiden kendisine iletilen belgelerin yeterli olmadığını da mahkemede anlattı.

"İddialarını doğrulayabilmek amacıyla dekont rica ettim. Israrla istememe rağmen en son iki tane dekont gönderdi. Alman kaynaklarımdan dekontlarımı sorguladığımda bu dekontların doğru olmayabileceğini öğrendim" dedi.

Suçlamaları reddeden Ağırel, "Ömer Sarıgül ve Mustafa Sarıgül aleyhinde haber yapmış, yasa dışı bahis soruşturmalarıyla ilgili bağlantılarını ortaya koymuş bir gazeteciyim. Bunun haberlerini de ibraz ediyorum. Hayatımda yan yana bile gelmediğim insanlarla nasıl olur da suç örgütü kurmak ya da bu örgüte üye olmakla suçlanırım, anlamış değilim…" ifadesini verdi.