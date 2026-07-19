Tutuklanan İlyas Yalçıntaş'ın ifadesi: Londra'da tek seferlik uyuşturucu kullanmıştım

Uyuşturucu soruşturması kapsamında tutuklanan şarkıcı İlyas Yalçıntaş'ın mahkemedeki savunması ortaya çıktı. Jandarma ve savcılık ifadelerinde uyuşturucu kullanmadığını belirten Yalçıntaş, mahkemede ise yaklaşık altı ay önce Londra'da deneme amaçlı bir kez kenevir kullandığını söyledi.

Uyuşturucu ticareti yaptığı yönündeki suçlamaları reddeden şarkıcı, suçsuz olduğunu belirterek tahliyesini talep etti.

Gazeteci Burak Doğan'ın haberine göre Yalçıntaş, şunları söyledi:

"Ben kimseye uyuşturucu madde satmıyorum. Kavanozun içerisindeki bitkilerle alakalı, kavanoz boştu, kavanozdaki kırıntılar annemin köyden bana gönderdiği kekik kırıntılarıdır, koku itibariyle aynıdır, öğütücüleri Londra'da bulunan Buğra isimli arkadaşım bana hediye etti, kendisi İngiliz vatandaşı ve orada yaşamaktadır, ben bunun yasaklı bir malzeme olduğunu bilmediğim için dolaba atmıştım, tütüncülerde vesaire reyonlarda satıldığını gördüğüm için illegal olduğunu bilmiyordum.

Hassas terazi konusunda sporla ilgili olarak yediklerimin gramajlarını düzenleme amacıyla kullanmaktayım, en son 6 ay önce 31 Ocak tarihinde Londra'da uyuşturucu madde kullanmıştım, pasaport girişlerimde Londra'da olduğum sabittir, tek seferlik denemelik kullanmıştım, tek seferlik kenevir maddesi kullanmıştım, hiperaktivite bozukluğum olduğu için çok kötü etkilenmiştim.

Ben uyuşturucu madde ticareti yaptığıma ilişkin beyanları kabul etmiyorum. Üzerime atılı suçlamayı kabul etmiyorum, suçsuzum, serbest bırakılmayı talep ederim."