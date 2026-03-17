Tutuklanan Kuşadası Belediyesi Ömer Günel görevden alındı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Çağlayan Adliyesi'nde yürütülen ve CHP'li Kuşadası Belediyesi'ne yönelik operasyonla, 'rüşvet' ve 'irtikap' soruşturması kapsamında savcılık tarafından tutuklama talebiyle Sulh Ceza Hakimliği’ne sevk edilen ve ardından tutklanan Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel görevden alındı.

Bakanlığın NSosyal hesabından yapılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Aydın ili Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel, hakkında 'rüşvet almak' suçu nedeniyle yürütülen soruşturma kapsamında İstanbul 9. Sulh Ceza Hakimliğinin kararı ile tutuklanması üzerine, Anayasa'nın 127. maddesi ile 5393 sayılı Belediye Kanunu'nun 47. maddesi uyarınca geçici bir tedbir olarak İçişleri Bakanlığınca görevden uzaklaştırılmıştır."

Gelişmeler üzerine, Kuşadası Belediye Meclisi'nin, 23 Mart Pazartesi kendi içinde ve belediye başkan vekili seçimi gündem maddesiyle olağanüstü toplanacağı belirtildi.