Tutuklanan Murat Övüç'ten çağrı: Tek isteğim Özgür Özel'in beni ziyaret etmesi

Halk TV yazarı İsmail Saymaz, başörtüsü takarak çektiği video nedeniyle "halkı kin ve düşmanlığa tahrik" suçlamasıyla tutuklanan sosyal medya fenomeni ve şarkıcı Murat Övüç’ün cezaevinden gönderdiği mektubu paylaştı.

Avukatı Çağdaş Çelik aracılığıyla mesaj gönderen Övüç, tutuklanma süreciyle ilgili şaşkınlığını dile getirirken, CHP Genel Başkanı Özgür Özel’e dikkat çeken bir ziyaret çağrısında bulundu.

Mektupta Metris Cezaevi’nde bulunan Murat Övüç, mektubunda yaşadığı süreci ve duygularını şu sözlerle aktardı:

"Hala şoktayım. Denetimli serbestlikle çıkacağımızı düşünürken hakime hanımın ‘Tutuklansın’ demesi beni şoke etti. Suçumun tam olarak ne olduğunu bile bilmiyorum.

Sadece 20 saniyelik bir video. Almanya’dan dönerken çekilmişti ve orası çok soğuktu. Şalımı tamamen soğuktan korunmak için başıma çektim. Galiba sadece bu yüzden buradayım.

Burada tek isteğim, Sayın Özgür Özel’in gelip beni ziyaret etmesi."

Metris’te herkes bana çok iyi davranıyor, koşullar gayet iyi. Ancak psikolojim pek iyi değil. Bir an evvel çıkmak istiyorum."

Doğum günüm yılbaşında. Umarım o günü evimde geçirebilirim."

Murat Övüç, çektiği videoda başörtüsü takmasıyla ilgili gelen tepkiler üzerine başlatılan soruşturma kapsamında, TCK'nın 216. maddesinde yer alan "Halkı Kin ve Düşmanlığa Tahrik veya Aşağılama" suçlamasıyla tutuklanmıştı.

Övüç’ün avukatı aracılığıyla tutukluluğa itiraz etmesi bekleniyor.