Tutuklanan Murat Övünç hakkında karar

Başörtülü paylaşımın sonrasın"halkı kin ve düşmanlığa tahrik" suçlamasıyla tutuklanan Murat Övüç hakkında hazırlanan iddianame kabul edildi.

3 yıla kadar hapsi istenen Övüç'ün 13 Mart'ta hâkim karşısına çıkacağı belirtilirken, tutukluluk hâlinin devamına karar verildi.

Tutukluluk hali devam edecek

Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından, Övüç hakkında "kadınsı hareketler sergileyen ve kendisini gey olarak tanımlayan şüpheli" tanımlaması yapılan iddianame kabul edildi.

İddianamenin kabulü sonrası tensip zaptı düzenleyen Küçükçekmece 5. Asliye Ceza Mahkemesi, duruşma tarihini 13 Mart 2026 olarak belirledi.

Mahkeme, Övüç hakkındaki tahliye talebinin reddine ve tutukluluk hâlinin devamına karar verdi.

İddianamede geçen ifadeler dikkat çekti

3 yıl önce çektiği bir video nedeniyle 20 Aralık 2025'te tutuklanan Murat Övüç hakkında hazırlanan ve kabul edilen iddianamede şunlar yer alıyor:

"Şüphelinin sosyal medya platformunda yayınlanan programda 'Ben gay'im' ifadelerini kullandığının görüldüğü,

Şüphelinin herkese açık şekilde yapmış olduğu paylaşımlarında sergilediği beden dili, mimik, jest, giyim, hareketler, konuşma şekli ve sesini kullanma ve hitap tarzının toplumda yaygın olarak kabul gören erkek davranış kalıbının dışında kadınsı davranış biçimlerinde hareket ettiğinin de gözlemlendiği,

Kadınsı hareketler sergileyen ve kendisini gay olarak tanımlayan şüphelinin İslam dininin önemli vecibelerinden biri olan başörtüsü ile alay ettiği,

Şüphelinin tanınan bir kişi olması nedeni ile paylaşımın geniş kitlelere ulaşarak toplumsal barışı zedeleme ve kamu düzenini bozma bakımından açık ve yakın tehlike oluşturduğu,

Şüphelinin paylaştığı videodaki eyleminin ifade özgürlüğü kapsamında değerlendirilemeyeceği,

Başörtüsü ile sosyal medya platformunda alay ettiği ve başörtüsü kullanan kesime yönelik halkın diğer kesimini alenen tahrik etmek sureti ile üzerine atılı suçu işlediği anlaşıldığından, şüphelinin üzerine atılı müsnet suçtan eylemine uyan yukarıda yazılı sevk maddeleri uyarınca cezalandırılmasına karar verilmesi kamu adına talep ve iddia olunur."