Tutuklanan SelçukSports yöneticisi Selçuk Yılmaz’ın ifadesi ortaya çıktı

Milyonlarca kişinin kaçak maç yayını izlediği iddia edilen SelçukSports adlı sitenin sahibi olduğu öne sürülen Yılmaz, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve MİT Bölge Başkanlığı’nın koordineli çalışmasıyla gözaltına alındı.

Denizli’de yakalanan Yılmaz, işlemlerinin ardından çıkarıldığı İstanbul Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği tarafından tutuklandı. Sabah Gazetesi'nin haberine göre uzun süredir yurt dışında yaşadığı belirtilen Yılmaz’ın kimliğinin MİT’in analiz çalışmaları sonucunda tespit edildiği, Türkiye’ye girişinin ardından yakalandığı aktarıldı.

İnşaat işçiliğinden dövüş okulu işletmeciliğine

40 yaşındaki Selçuk Yılmaz’ın ifadesinde lise mezunu olduğunu, Afyonkarahisar doğumlu olduğunu ve 24 yaşına kadar Afyon’un Evciler ilçesinde yaşadığını söylediği belirtildi.

Yılmaz’ın ifadesinde, geçmişte inşaat işçiliği yaptığını, daha sonra Almanya’da yaşayan eşiyle evlenerek 2012 yılında bu ülkeye taşındığını anlattığı kaydedildi.

Almanya’da önce bir araba fabrikasında, ardından bir ambalaj şirketinde çalıştığını söyleyen Yılmaz’ın, şu anda Ingolstadt kentinde bir dövüş okulu işlettiğini belirttiği aktarıldı.

Yılmaz’ın ifadesinde, iş yerinden aylık yaklaşık 10 bin avro gelir elde edildiğini, kendisine kalan kazancın ise 2 bin 500 avro olduğunu söylediği belirtildi.

"Sosyal medya kullanmadığımı söyledim"

Yılmaz’ın, Denizli’de yaklaşık iki yıl önce 1 milyon liraya müstakil bir villa aldığını ve Türkiye’ye geldiğinde burada kaldığını söylediği aktarıldı.

Habere göre Yılmaz, Almanya’da kullandığı telefonu Türkiye’ye getirmediğini, Türkiye’de farklı bir telefon kullandığını ifade etti.

Telefonunda aktif kullandığı bir sosyal medya uygulaması bulunmadığını savunan Yılmaz’ın, “Ben sosyal medya kullanmam, eşim de kullanmaz” dediği belirtildi.

"Yasa dışı bahis reklamlarıyla bağlantım yok"

Sorgusunda, SelçukSports adlı sitede yasa dışı bahis içerikli reklamların yayımlanması ve “@hd3sports” kullanıcı hesabından yapılan paylaşımlara ilişkin sorular yöneltilen Yılmaz’ın, hakkındaki suçlamaları reddettiği kaydedildi.

Yılmaz’ın ifadesinde, yasa dışı bahis oynanmasına aracılık etmediğini, herhangi bir reklam faaliyeti yürütmediğini ve yasa dışı bahis sitelerinin nasıl kullanıldığını bilmediğini söylediği aktarıldı.

Yılmaz’ın ayrıca 2022 yılında Türkiye’ye geldiğinde telefonunu kaybettiğini, kişisel bilgilerinin bu süreçte başkaları tarafından kullanılmış olabileceğini savunduğu belirtildi. Habere göre Yılmaz, telefonunu kaybettikten sonra herhangi bir resmi başvuruda bulunmadığını da kabul etti.

Yılmaz’ın, SelçukSports adlı siteye hiç girmediğini, siteyi yalnızca çevresinden duyduğunu ve bilgisayardan anlamadığını söylediği aktarıldı.

Kıbrıs’a sadece tatil için gittim

Haberde, soruşturma birimlerinin Yılmaz’ın sık sık Kıbrıs’a gittiğini tespit ettiği de ileri sürüldü.

Yılmaz’ın yasa dışı bahis organizasyonlarıyla ilişkilendirilen bazı isimlerle bağlantılı olduğuna dair istihbari bilgilere ulaşıldığı iddia edildi. Bu isimleri tanımadığı yönünde savunma yaptığı belirtilen Yılmaz’ın, Kıbrıs’a yalnızca tatil amacıyla gittiğini söylediği aktarıldı.

Yılmaz’ın ifadesinde, “Bu şahıslar üzerinden kimse benimle temasa geçmedi. Hiçbir şekilde görüşmem olmadı. Şahısları tanımıyorum” dediği kaydedildi.

Soruşturmada, kaçak yayın siteleri ile yasa dışı bahis reklamları arasındaki ilişkinin ve SelçukSports adlı yapının organizasyon içindeki rolünün araştırıldığı belirtildi.