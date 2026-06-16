Tutuklanan Silivri Belediye Başkanı Bora Balcıoğlu'nun ifadesi ortaya çıktı

Silivri Cumhuriyet Başsavcılığınca, Silivri Belediyesine yönelik "suç işlemek amacıyla örgüt kurma ve yönetme", "örgüte üye olma", "rüşvet alma-verme", "irtikap", "nüfuz ticareti", "görevi kötüye kullanma", "ihaleye fesat karıştırma", "edimin ifasına fesat karıştırma", "imar kirliliğine neden olma" ve "suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama" suçlarından başlatılan soruşturma devam ediyor.

Soruşturma kapsamında tutuklanan Belediye Başkanı Bora Balcıoğlu'nun İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğündeki ifadesi yaklaşık 11 saat sürdü.

Balcıoğlu ifadesinde, üzerine atılı suçlamaları kabul etmediğini ve bu sebeple etkin pişmanlık hükümlerinden faydalanmak istemediğini söyledi.

Kendisi adına veya herhangi bir yakını aracılığıyla "Rolex" marka saati olup olmadığı sorusuna Balcıoğlu, bu marka saatinin olmadığı cevabını verdi.

Belediyeye zabıta memuru olarak alınan veya alınacak jandarma personeli hakkında bilgisi olmadığını belirten Balcıoğlu, Mustafa Demirayak'ın zabıta memuru olarak alındığını bilmediğini, bu konularla personel müdürlüğünün ilgilendiğini ileri sürdü.

Balcıoğlu, belediyede kendisinin ve yardımcısı Emine Hanım'ın adı kullanılarak işe girmeye çalışanlardan maddi menfaat temin edildiğine ilişkin iddiayı ifadesi sırasında öğrendiğini dile getirerek, kimseden para istemediklerini savundu.

Silivri CHP İlçe Başkanının belediyeye ait bir yeri kiraya verme yetkisinin bulunup bulunmadığı, belediyeye ait taşınmazların ihalesi ve kiraya verme sürecinin nasıl yapıldığı sorusu üzerine Balcıoğlu, sosyal tesisin işletmesini belediye olarak yapmaya devam ettiklerini, CHP İlçe Başkanının belediyeye ait bir yeri kiraya verme yetkisinin bulunmadığını kaydetti.

"Paris Cafe" isimli iş yerinin devrine ilişkin iddiaları kabul etmeyen Balcıoğlu, eski CHP İlçe Başkanı İbrahim Kömür'ün aracılığıyla tanıştığı K.D'nin seçim çalışmalarında yardımcı olduğu için kendisinde hak görerek bu kafenin kilidini kırıp değiştirdiğini ve "Yakında hizmetinizdeyiz" diye pankart koyduğunu öne sürdü. Balcıoğlu, jandarma komutanı ve askerlerle bu kafeye gidip kırılan kilidi belediye olarak yenilediklerini ve Silivri halkına hizmet etmesi için yeniden açtıklarını vurguladı.

Dükkan ruhsatları karşılığında 450 bin dolar tutarında para aldığı iddiasını da reddeden Balcıoğlu, Silivri'nin küçük bir ilçe olmasından dolayı şüpheliler Naci Aydın ve Fatih Yavuz'la aynı yerden baz istasyonu verilerinin olmasının normal olduğunu ifade etti.

Silivri Belediyesine ait hesap hareketleri bildiriminin neden kendisine gittiği sorusuna ise Balcıoğlu, şöyle cevap verdi:

"Ben belediye başkanı olarak belediyenin hesabından kime ne ödemesi yapıldığı hakkında bilgilendirilmek istememden dolayı, belediyenin hesabından çıkan bütün ödemelerin şahsi numarama SMS olarak gelmesi talimatını ilgili belediye başkan yardımcısı ve müdürüne ilettim. Bundan dolayı belediye hesabından çıkan tüm paraların bildirim SMS'leri bilgi amaçlı bana gelmektedir."

Seçimden kısa süre sonra eşinin üzerine alınan villa soruldu

Bora Balcıoğlu'na ifadesinde, seçimden kısa süre sonra eşinin üzerine villa aldığına ilişkin iddiaları ve MASAK verileri doğrultusunda para transferleri de soruldu.

Balcıoğlu, "Ben başkan seçildikten 1 ay sonra 10.000.000 TL bedel ile N.D. isimli şahıstan 25 yıllık olan Sunflower isimli sitenin en eski villasını satın aldım. Aldığım villada bahsedildiği gibi 10-15 milyonluk bir tadilat yaptırmam söz konusu değildir. Yapılan tadilat ufak tefek küçük tadilatlardır. Bu villayı eşim Hayriye Sena Balcıoğlu'nun üzerine aldık. Benim maddi olarak bu villayı alabilecek durumum vardı. Ben yaklaşık 8 senedir zaten bu sitede kiracı olarak oturmaktaydım. Yapmış olduğum ticaretten halihazırda bulunan birikimim vardı, başkan seçilmeden önce bir ev almak amacıyla zaten uğraşıyordum." ifadelerini kullandı.

Villayı satan N.D. ise soruşturma kapsamında alınan ifadesinde şunları kaydetti:

"Bahse konu taşınmazın satışını Hayriye Sena Balcıoğlu isimli şahsa yaptım. Bu taşınmazın satışından dolayı kendilerinden 30.000.000 TL aldım. Fakat bu tutarın 6.000.000 TL'sini banka havalesi yoluyla, geri kalan 24.000.000 TL'sini ise tapu satışı sonrasında bizzat Bora Balcıoğlu tarafından Sunflower evleri satış ofisinde dolar karşılığı olarak elden teslim aldım. Bu satıştan kaynaklı emlakçı yoktu. Ancak bahse konu siteye ait satış ofisindeki ilgililer yardımcı oldular. Bu yardımlarına karşılık hiçbir bedel vermedim.

Hatırladığım kadarıyla banka yoluyla 6.000.000 TL para aldım. Ancak burada bana gösterilen tabloda banka yoluyla 10.000.000 TL para gönderildiği görülmektedir. Üzerinden zaman geçmesi sebebiyle yanlış hatırlamış olabilirim. Geri kalan parayı da yukarıda beyan ettiğim üzere bizzat Bora Balcıoğlu'ndan dolar karşılığında elden teslim aldım. Geçmişe ait banka dekontlarını inceleyip tarafınıza sunmak istiyorum."