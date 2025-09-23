Tutuklanan Yahşihan Belediye Başkanı Ahmet Sungur görevinden uzaklaştırıldı

  1. Ekonomim
İçişleri Bakanlığı, tutuklanan Kırıkkale Yahşihan Belediye Başkanı Ahmet Sungur'un görevden uzaklaştırıldığını açıkladı.

Bakanlığın açıklamasında şu ifadeler yer aldı:

"Kırıkkale İli Yahşihan Belediye Başkanı Ahmet Sungur, hakkında 'İrtikap' suçu nedeniyle yürütülen soruşturma kapsamında Kırıkkale 2. Sulh Ceza Hakimliğinin 22.09.2025 tarih ve 2025/204 sorgu numaralı kararıyla tutuklanması üzerine, Anayasanın 127'nci maddesi ile 5393 sayılı Belediye Kanununun 47'nci maddesi uyarınca geçici bir tedbir olarak İçişleri Bakanlığınca görevden uzaklaştırılmıştır."

Ne oldu?

Kırıkkale'de "icbar yoluyla irtikap" soruşturması kapsamında AK Partili Yahşihan Belediye Başkanı Ahmet Sungur'un da aralarında bulunduğu beş zanlı tutuklandı.

Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince 19 Eylül'de Yahşihan Belediyesine yönelik başlatılan irtikap soruşturması kapsamında, Sungur ile C.Y, O.U, S.A, Y.N.Y, M.S. ve U.B. gözaltına alınmış, S.G.Ç. ise daha sonra Ankara'da yakalanmıştı.

AK Parti Merkez Yürütme Kurulu, Sungur'un ihraç istemiyle Merkez Disiplin Kuruluna sevk edilmesine karar vermişti.

Kırıkkale Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen "irtikap" soruşturması kapsamında 27 Mayıs ve 19 Ağustos'ta, eski Yahşihan Belediye Başkanı Osman Türkyılmaz ile M.Ç, C.A, İ.A, M.T, T.A, M.T, A.Ü, Ü.T, K.T, İ.A. F.M. Ş.A. ve M.Ç. İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince gözaltına alınmıştı.

Eski Yahşihan Belediye Başkanı Türkyılmaz ile M.T, Ü.T, İ.A. ve T.A. tutuklanmış, diğerleri ise serbest bırakılmıştı.

