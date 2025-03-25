Tutuklananlar emniyette mi bekletiliyor? Başsavcılıktan açıklama geldi
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, toplumsal olaylarda tutuklananların cezaevlerinde yer olmadığı için emniyette bekletildiği iddialarını yalanladı.
AA
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Başsavcılıktan yapılan açıklamada, "Bir kısım medya organlarındaki, yaşanan toplumsal olaylarda gözaltına alınıp tutuklanan şahıslarla ilgili olarak ceza infaz kurumlarında yer kalmadığı, tutuklananların emniyet birimlerinde bekletildiği yönündeki haberler gerçeği yansıtmamaktadır." ifadesine yer verildi.
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