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“Tutuklananlar Silivri Cezaevi’nde yer olmadığı için emniyete geri götürüldü” iddiası yalanlandı

İletişim Başkanlığı, bazı basın yayın organlarında yer alan İstanbul'daki protesto ve gözaltılara ilişkin iddialarla ilgili açıklama yaptı. Açıklamada “Protestolar kapsamında tutuklananlar, Silivri Cezaevi’nde yer olmadığı için emniyete geri götürüldü” iddiasının doğru olmadığı belirtildi.

Haber Merkezi
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“Tutuklananlar Silivri Cezaevi’nde yer olmadığı için emniyete geri götürüldü” iddiası yalanlandı
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İBB Başkanı ve CHP'nin cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu'nun tutuklanmasını protesto eden gösteriler sırasında gözaltına alınan, aralarında gazetecilerin de olduğu 172 kişi tutuklandı.

Kamuoyunda “Protestolar kapsamında tutuklananlar, Silivri Cezaevi’nde yer olmadığı için emniyete geri götürüldü” iddiası yayılmaya başladı.

İletişim Başkanlığı, bu iddialara ilişkin Dezenformasyonla Mücadele Merkezi (DMM) üzerinden yanıt verdi.

Sosyal medya paylaşımında izinsiz gösterilerde gözaltına alınan 56 şüphelinin 22 Mart tarihinde adli işlemlerinin İstanbul Emniyeti tarafından tamamlandığı, daha sonra Cumhuriyet Başsavcılığı’na sevk edildiği ifade edildi.

Cumhuriyet Başsavcılığının 56 şüphelinin gözaltı süresini 1 gün uzatması nedeniyle şüphelilerin tekrar Emniyete getirildiği bunun da 23 Mart günü adli makamlara intikal ettirildiği vurgulandı.

Açıklamada "50 kişi adli kontrol hükümleriyle serbest bırakılmış, 6 kişiye ev hapsi tedbiri uygulanmış, 2 kişi de tutuklanmıştır" denildi.

İddiaların aksine olayın bu şekilde gerçekleştiği ifade edildi. 

 

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