Tutuklanmıştı! Bebek Otel'in sahibinin uyuşturucu testi sonucu belli oldu
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca ünlülere yönelik yürütülen uyuşturucu ve fuhuş soruşturması kapsamında tutuklanan Bebek Otelin sahibi Muzaffer Yıldırım’ın uyuşturucu test sonucu belli oldu.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından ünlü isimlere yönelik uyuşturucu ve fuhuş soruşturması kapsamında, Bebek Otel'in sahibi Muzaffer Yıldırım 7 Ocak günü tutuklanarak cezaevine gönderilmişti.
Mal varlığına el konuldu
Muzaffer Yıldırım'ın mal varlığını suçtan elde edildiğine ve gelirin aklandığına dair emarelerin bulunması sebebiyle hakkında re'sen soruşturma başlatılarak mal varlıklarına el konulmuştu.
Saçında yasaklı maddeye rastlandı
Sabah'tan Deniz Yusufoğlu'nun haberine göre, Muzaffer Yıldırım'ın uyuşturucu madde test sonucu çıktı. Yıldırım'ın saçında esrar maddesi tespit edildi.