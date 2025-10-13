  1. Ekonomim
Tutuklu avukat Rezan Epözdemir hakkında istenen ceza belli oldu

Hakkında yürütülen iki ayrı soruşturma kapsamında gözaltına alındıktan sonra tutuklanan avukat Rezan Epözdemir hakkında rüşvet iddiasıyla yürütülen soruşturma tamamlandı. Savcılık, bu dosya kapsamında Epözdemir hakkında 4 yıldan 12 yıla kadar hapis istemiyle iddianame hazırladı.

Avukat Rezan Epözdemir, "rüşvete aracılık" suçlamasından 4 yıldan 12 yıla kadar hapis istemiyle yargılanacak.

Hakkında yürütülen "rüşvet", "FETÖ'ye yardım" ile "siyasal ve askeri casusluk" soruşturmaları kapsamında gözaltına alındıktan sonra tutuklanan Epözdemir hakkında “rüşvete aracılık etmek” suçundan 4 yıldan 12 yıla kadar hapis istemiyle iddianame hazırlandı.

İddianame değerlendirilmek üzere İstanbul 18. ağır Ceza Mahkemesi'ne gönderildi.

Ne oldu?

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan iki ayrı soruşturma kapsamında 10 Ağustos'ta gözaltına alınan avukat Rezan Epözdemir "rüşvete aracılık etmek" suçlamasıyla 14 Ağustos'ta tutuklanmıştı.

Soruşturma dosyasında Epözdemir'in, 2022'de meslekten ihraç edilen savcı Cengiz Çallı ile maddi ilişkilerine yönelik iddialar yer alıyor. Savcılık Epözdemir'in Çallı'ya o dönemki savcılık maaşı ile geri ödenmesi mümkün olmayan paralar verdiğini savunuyor.

Epözdemir ise hakkında yürütülen soruşturmaları "kumpas" olarak nitelendiriyor.

