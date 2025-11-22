Tutuklu Bayrampaşa Belediye Başkanı Hasan Mutlu, 2. kez hastaneye kaldırıldı

Tutuklanan Bayrampaşa Belediye Başkanı Hasan Mutlu, yaşadığı sağlık sorunları sebebiyle ikinci kez acil olarak hastaneye kaldırılarak kontrolden geçirildi.

Bayrampaşa Belediye Başkanı CHP'li Hasan Mutlu, 16 Eylül'de Bayrampaşa Belediyesi'ne yönelik soruşturma kapsamında tutuklanmıştı.

Mutlu, sol bacağındaki rahatsızlık için acil olarak ameliyat olduktan sonra 9 Eylül'de taburcu edilmişti.

Cezaevinde tekrar rahatsızlandığı ifade edilen Mutlu’nun avukatı açıklama yaptı.

Açıklamada, "Bayrampaşa Belediye Başkanı Hasan Mutlu, 22 Ekim günü rahatsızlığı nedeniyle Silivri Devlet Hastanesi’ne götürülerek sağlık kontrolünden geçirilmişti" denildi.

21 Kasım günü ise sağlık sorunlarının devam etmesi üzerine Kanuni Sultan Süleyman Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne sevk edildiğini belirten Mutlu'nun avukatının açıklamasının devamında şu ifadelere yer verildi:

"Gerekli kontrollerin ardından tekrar cezaevine götürülmüştür. Evvelce yaşadığı rahatsızlığın tutuklu kaldığı sürede hızlı bir şekilde tekrar nüks etmesi ve ağrılarının artması sebebiyle bu aşamada ilaç tedavisi devam etmektedir."