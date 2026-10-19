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Tutuklu Bayrampaşa Belediye Başkanı Hasan Mutlu ameliyata alındı

Tutuklu Bayrampaşa Belediye Başkanı Hasan Mutlu, sağlık sorunları nedeniyle kaldırıldığı hastanede sabah saatlerinde ameliyata alındı. Geçen yıl da sol bacağından ameliyat olan Mutlu'nun cezaevi sürecinde ağrı ve şikayetlerinin arttığı öğrenildi.

Haber Merkezi
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Tutuklu Bayrampaşa Belediye Başkanı Hasan Mutlu ameliyata alındı
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Tutuklu bulunduğu Silivri Cezaevi’nden hastaneye kaldırılan Bayrampaşa Belediye Başkanı Hasan Mutlu, sabah saatlerinde ameliyata alındı.

Bir süredir sağlık sorunlarıyla mücadele eden Mutlu, geçen sene de ameliyat olmuştu.

2025 yılının eylül ayağında sol bacağındaki rahatsızlık için acil olarak ameliyata alınan Mutlu, taburcu olduktan 4 gün sonra, 13 Eylül'de kontrol ve tedavi süreci tamamlanmadan gözaltına alınmış, daha sonra ise tutuklanmıştı.

Cezaevi sürecinde ağrıları ve şikayetleri artan Hasan Mutlu, 22 Ekim'de Silivri Devlet Hastanesi’ne götürülerek kontrolleri yapılmıştı.

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