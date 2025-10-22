Tutuklu Bayrampaşa Belediye Başkanı Hasan Mutlu hastaneye kaldırıldı

  1. Ekonomim
CHP’li Bayrampaşa Belediye Başkanı Hasan Mutlu, cezaevinde artan sağlık sorunları nedeniyle Silivri Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

CHP’li Bayrampaşa Belediye Başkanı Hasan Mutlu’nun hastaneye kaldırıldığı bildirildi. Edinilen bilgilere göre, 16 Eylül’de tutuklanan Mutlu, tutuklanmadan kısa bir süre önce sol bacağındaki rahatsızlık nedeniyle acil ameliyat geçirmiş, ardından 9 Eylül’de taburcu edilmişti. Ancak Mutlu’nun, tedavi ve kontrol süreci tamamlanmadan 13 Eylül’de gözaltına alındığı ve sonrasında tutuklanarak cezaevine gönderildiği öğrenildi.

Hasan Mutlu cezaevi sürecinde ağrıları artınca hastaneye kaldırıldı

Cumhuriyet'ten Engin Deniz İpek'in haberine göre, Mutlu'nun cezaevi sürecinde ağrıları ve şikayetlerinin artması nedeniyle bugün Silivri Devlet Hastanesi’ne götürülerek kontrolden geçirildi. Belediye kaynaklarından konu hakkında yapılan açıklamada şunlar kaydedildi:

"Bayrampaşa Belediye Başkanı Hasan Mutlu, kendisine yönelik operasyon yapılacağına dair duyumlar ve söylemlerin olduğu dönemde, sol bacağındaki rahatsızlık nedeniyle acil olarak ameliyat olmuştur. 9 Eylül Salı günü taburcu olmuş; ancak 13 Eylül günü kontrol ve tedavi süreci tamamlanamadan tutuklanmıştır.

"Gerekli kontrolleri yaptırmıştır"

Cezaevi sürecinde ağrıları ve şikayetleri artan Sayın Mutlu, bugün (22 Ekim) Silivri Devlet Hastanesi’ne götürülerek gerekli kontrolleri yaptırmıştır. Kamuoyunun doğru bilgilendirilmesi amacıyla bu açıklamayı yapar, hassasiyet ve ilginiz için teşekkür ederiz."

