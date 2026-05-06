  3. Tutuklu belediye başkanı Muhittin Böcek ile oğlu ve gelininin mal varlıklarına el konuldu
Antalya Büyükşehir Belediyesi’ne yönelik soruşturma kapsamında görevden alınarak tutuklanan Belediye Başkanı Muhittin Böcek ile oğlu ve gelininin, rüşvet ve mal varlığı aklama suçlamaları kapsamında tüm mal varlıklarına el konuldu.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında tutuklu Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, oğlu Mustafa Gökhan Böcek ve gelini Zuhal Böcek’in ‘rüşvet alma, rüşveti temin etme, irtikap, suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama’ suçlarından mal varlıklarına el konuldu.

Soruşturma

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca Antalya Büyükşehir Belediye Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Muhittin Böcek hakkında aday olmasına ilişkin "rüşvet" verdiği iddiasıyla açılan soruşturma kapsamında, gelini Zuhal Böcek'in de aralarında olduğu 3 şüpheli hakkında gözaltı kararı verilmişti.

Bu kapsamda Zuhal Böcek ve 2 şüpheli polis ekiplerince 30 Nisan'da gözaltına alınmıştı.

