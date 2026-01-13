Tutuklu belediye başkanı Murat Çalık ameliyat oldu: Avukatı tahliye çağrısını yineledi

Yeniden hastaneye kaldırılan Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık, şah damarına yakın bir noktada kitle tespit edilmesi üzerine ameliyata alınmıştı. Çalık'ın üç saat süren ameliyattan çıktığı bilgisi paylaşıldı.

Sözcü TV'ye konuşan Çalık'ın annesi Gülseren Çalık, ameliyat öncesi yaptığı açıklamada, "Ameliyata girdi. Sağ salim çıkmasını diliyorum. Meleklere emanet ettim onu" demişti.

Çalık'ın avukatı Melih Koçan hastane önünde yaptığı açıklamada, hastane raporlarını hatırlatarak bir tahliye başvurusunda bulunacaklarını ifade etti.

Koçan, şunları söyledi:

"Biz zaten ilk bu kitlenin riskli olduğu tespit edildiğinde başvurumuzu geçen hafta gerçekleştirmiştik. Şimdi tekrardan bir tahliye başvurumuzu gerçekleştireceğiz. Tabii buradan gelecek olan patoloji raporu çok önemli bizim için. Ancak müvekkilimizin cezaevi şartlarında kalamayacağı çok bariz açık belli. Bu önceki raporlarında da açıkça dile getirilmişti. Biz bu raporumuzun doğrultusunda tekrardan başvurumuzu yapacağız. Tabii ki müvekkilimizin öncelikle şu anda başka adli kontrol hükümleri uygulanarak tahliye edilmesini bekliyoruz. İnşallah talebimiz olumlu değerlendirilir. Önemli olan başkanımızın sağlığı iyi olsun. Ondan sonra bir süreci gerekli müracaatları yaparak yürüteceğiz."