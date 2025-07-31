Tutuklu Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat'ın baldızı gözaltına alındı

Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat, 'suç örgütüne üye olmak', 'ihaleye fesat karıştırmak' ve 'haksız mal edinme' suçlamalarıyla 17 Ocak 2025 tarihinde tutuklandı.

Akpolat'ın baldızı Çiğden Yankılıç Kangal'ın, Aziz İhsan Aktaş suç örgütüne yönelik yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alındığı belirtildi.

Ne olmuştu?

Akpolat ve Aktaş'ın da içinde olduğu 31 şüpheli, ‘suç örgütü kurmak ve yönetmek’, ‘suç örgütüne üye olmak’, ‘rüşvet verme’, ‘ihaleye fesat karıştırma’, ‘edimin ifasına fesat karıştırma’ ve ‘mal varlığı değerlerini aklama’ iddialarıyla gözaltına alınmıştı.