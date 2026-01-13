Tutuklu Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık ameliyata alındı

Tutuklu bulunan Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık, sağlık sorunları nedeniyle yeniden hastaneye kaldırılarak ameliyata alındı. Gelişme kamuoyunda yakından takip edilirken, Çalık’ın ailesinden de açıklama geldi.

Sözcü TV’ye konuşan annesi Gülseren Çalık, oğlunun ameliyata alındığını belirterek, “Ameliyata girdi. Sağ salim çıkmasını diliyorum. Onu meleklere emanet ettim” ifadelerini kullandı. Mehmet Murat Çalık’ın sağlık durumuna ilişkin resmi bilgilendirmenin ameliyatın ardından yapılması bekleniyor.

Ne olmuştu?

Tutuklu bulunan Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık, sağlık sorunları nedeniyle geçtiğimiz günlerde yeniden hastaneye kaldırılmıştı. Daha önce iki kez kanseri atlatan Çalık, cezaevinde bulunduğu süre zarfında lenfoma şüphesiyle ameliyat edilmiş, ardından anjiyo operasyonu geçirmiş ve iki kez kemik biyopsisi uygulanmıştı. Son olarak İzmir Karabağlar’daki Katip Çelebi Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne götürülen Çalık’ın muayenesi sonrasında yeniden ameliyat edilmesine karar verilmişti.