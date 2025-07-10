Tutuklu Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık'a anjiyo yapıldı: Yoğun bakıma alındı

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik soruşturma kapsamında 23 Mart’ta tutuklanan Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık’ın, lenfoma şüphesi üzerine ameliyat edildiği bildirilmişti.

Daha önce iki kez kanser tedavisi gören Çalık, 4 Haziran’da Silivri'deki Marmara Cezaevi’nden İzmir Buca Kırıklar Cezaevi’ne nakledilmişti.

Cezaevinde şiddetlenen ağrılarının ardından 23 Haziran’da yeniden hastaneye sevk edilen Çalık’a İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde kemik iliği biyopsisi yapılmıştı.

Patoloji sonucunda lenfoma ile ilgili ciddi bulgular tespit edilince 4 Temmuz'da ameliyat edilmişti. Ameliyatın ardından dün yeniden cezaevine sevk edilen Çalık'ın, aynı gün İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırılarak yoğun bakıma alındığı bildirilmişti.

Eşi duyurdu: Çalık anjiyoya alındı

Mehmet Murat Çalık'ın eşi Zehra Çalık,sabahın erken saatlerinde Halk TV yayınında eşinin sağlık durumuna ilişkin son bilgileri aktardı.

"Çalık Başkan'ı dün duydunuz zaten. Acilen Buca Devlet Hastanesi'ne getirdiler. Göğsü sıkışmış ve fenalaşmış" diyen Zehra Çalık, eşinin önce kalp tetkiklerinin yapıldığını ancak hastanenin tutuklular için uygun olmaması nedeniyle Katip Çelebi’ye sevk edildiğini belirtti.

Çalık, “Şu an oradayız. Tedbir amaçlı da yoğun bakıma alındı. Anjiyoya da alındı az önce. Sonuçları bekliyoruz” diye konuştu.

Çalık'a uygulanan anjiyo operasyonunun tamamlandığı ve tedbir amaçlı yoğun bakıma alındığı belirtildi.