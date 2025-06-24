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Tutuklu Beylikdüzü Belediye Başkanı Murat Çalık biyopsiye alındı!

Tutuklu bulunan Beylikdüzü Belediye Başkanı Murat Çalık, kaldırıldığı hastanede sağlık heyeti tarafından muayene edildikten sonra yatışına karar verildi. Boynundaki kitle nedeniyle biyopsi yapıldı.

Haber Merkezi
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Tutuklu Beylikdüzü Belediye Başkanı Murat Çalık biyopsiye alındı!
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İBB’ye yönelik yürütülen soruşturma kapsamında tutuklanan ve Silivri Cezaevi’nden İzmir Buca Cezaevi’ne sevk edilen Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık’ın, hastaneye yatırılarak tedavi altına alınmasına karar verildi. Çalık'ın boynundaki kitle nedeniyle biyopsiye alındığı öğrenildi.

Hayati riskinin artması sebebiyle tahliye talebinde bulunuldu

İki kez kanser tedavisi gören Çalık için geçtiğimiz hafta, cezaevi koşullarında hayati riskinin artması sebebiyle tahliye talebinde bulunulmasının ardından İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde götürülerek gerekli tetkik ve tahlilleri yapılmıştı

Çalık’ın avukatı Melih Koçan, kendisinin tekrar hastaneye sevkine ilişkin şunları söylemişti:, "Doktor kontrolü dah gerçekleşmediği için ayrıntılı bilgiye sahip değiliz. Ancak daha önce boyun lenflerinde yaşadığı rahatsızlığın nüksetmesinden dolayı doktor kontrolü için Kâtip Çelebi Üniversitesi Atatürk Eğitim Ve Araştırma Hastanesi’ne sevki gerçekleşti" 

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