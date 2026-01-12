Beylikdüzü Belediye Başkanı Murat Çalık hastaneye kaldırıldı: Ameliyat olacak

Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık, cezaevinde yaşadığı sağlık sorunları nedeniyle yeniden hastaneye sevk edildi. Edinilen bilgilere göre Çalık, 13 Ocak’ta ameliyata alınacak.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne yönelik yürütülen soruşturma kapsamında 23 Mart’ta tutuklanan ve İzmir Kapalı Ceza İnfaz Kurumu’nda bulunan Çalık’ın, tedavi sürecinin cezaevi dışında devam etmesine karar verildi. Sağlık durumunun yakından takip edildiği öğrenildi.

Yeniden ameliyat edilecek

Daha önce iki kez kanseri atlatan Çalık, cezaevinde bulunduğu süre zarfında lenfoma şüphesiyle ameliyat edilmiş, ardından anjiyo operasyonu geçirmiş ve iki kez kemik biyopsisi uygulanmıştı.

Son olarak İzmir Karabağlar’daki Katip Çelebi Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne götürülen Çalık’ın muayenesi sonrasında yeniden ameliyat edilmesine karar verildi. Çalık'ın avukatı Melih Koçhan'ın aktarımına göre, ameliyatı 13 Ocak’ta yapılması planlanan Çalık, yarın operasyon geçirecek.