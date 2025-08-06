Tutuklu Beylikdüzü Belediye Başkanı Murat Çalık yeniden cezaevine sevk edilecek
Tutuklu Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık'ın hastane raporu tamamlanarak Adli Tıp Kurumu'na gönderildi. Bayraklı Şehir Hastanesi'nde tedavi altında olan Çalık, bugün cezaevine sevk edilecek.
Lenfoma şüphesiyle geçtiğimiz haftalarda ameliyat edilen Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık hakkında Adli Tıp raporu çıktı.
Raporda, tüm sağlık kontrollerinin yeniden yapılması kararlaştırıldı. Çalık, İzmir Şehir Hastanesi’ne sevk edilerek ikinci kez kemik iliği biyopsisi oldu.
Çalık'ın hastane raporu tamamlanarak Adli Tıp Kurumu'na gönderildi. Bayraklı Şehir Hastanesi'nde tedavi altında olan Çalık, bugün cezaevine sevk edilecek.
Çalık'ın tahliye edilmesi, ev hapsine alınmasına ilişkin karar Adli Tıp Kurumu'nun kararının ardından netleşecek.