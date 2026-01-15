Ekrem İmamoğlu’ndan aylar sonra ilk görüntü

Cumhurbaşkanı adayı ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, diplomasının 18 Mart 2025’te iptal edilmesinin ardından, 19 Mart’ta gerçekleştirilen İBB operasyonu kapsamında gözaltına alınmış, 23 Mart 2025’te ise sevk edildiği nöbetçi mahkeme tarafından tutuklanmıştı.

Yeni bir görüntüsü ortaya çıktı

Tutuklandığı günden bu yana yalnızca mahkeme salonunda çekilen görüntüleri kamuoyuna yansıyan İmamoğlu’nun, yeni bir görüntüsü ortaya çıktı. Bu görüntü, İmamoğlu’nun tutukluluk sürecinden bu yana paylaşılan ilk farklı kayıt olma özelliği taşıyor.

Dışarıda olduğu anlar ilk kez görüntülendi

Ekrem İmamoğlu'nun diplomasının iptal edilmesine karşı açtığı davanın ilk duruşması bugün İstanbul 5. İdare Mahkemesi'nce, Silivri'deki Marmara Cezaevi Yerleşkesi'nde görüldü. Duruşmada İmamoğlu ve avukatları ile davalı İstanbul Üniversitesi'nin avukatlarının açıklamaları alındı. Duruşma sona erdi.

Kararın 15 gün içerisinde taraflara yazılı olarak bildirilmesi beklenirken duruşmanın ardından cezaevine geri gönderilen İmamoğlu'nun 300 gün sonra dışarıda olduğu anlar ilk kez görüntülendi.