  1. Ekonomim
  2. Gündem
  3. ICRYPEX'in kurucusunun uyuşturucu temin ettiği iddia edilen Avukat Göksu Çelebi hayatını kaybetti
Takip Et

ICRYPEX'in kurucusunun uyuşturucu temin ettiği iddia edilen Avukat Göksu Çelebi hayatını kaybetti

İstanbul’da ICRYPEX Yönetim Kurulu Başkanı Gökalp İçer ile birlikte uyuşturucu aldığı öne sürülen Avukat Göksu Çelebi, geçtiğimiz perşembe günü beyin ölümünün gerçekleşmesinin ardından bugün hayatını kaybetti. İçer, olayla ilgili yürütülen soruşturma kapsamında tutuklu bulunuyor.

Haber Merkezi
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
ICRYPEX'in kurucusunun uyuşturucu temin ettiği iddia edilen Avukat Göksu Çelebi hayatını kaybetti
Takip Et

14 Temmuz’da Sarıyer Kireçburnu’nda yaşanan olayda, ICRYPEX Yönetim Kurulu Başkanı Gökalp İçer ve Avukat Göksu Çelebi’nin birlikte uyuşturucu kullandığı iddia edilmişti. Aşırı doz sonrası fenalaşan Çelebi, hastaneye kaldırılmıştı.

Yoğun bakım süreci

Sabah'ın haberine göre genç avukat, günlerce yoğun bakım ünitesinde tedavi altında tutuldu. Ancak geçtiğimiz perşembe günü beyin ölümü gerçekleşti. Çelebi, dün tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.

Gökalp İçer'in tutukluluğu devam ediyor

Soruşturma kapsamında, Göksu Çelebi'ye uyuşturucu madde temin ederek kullanımını sağladığı öne sürülen Gökalp İçer hakkında uyuşturucu madde temin etme ve olası kastla öldürmeye teşebbüs suçlamalarıyla işlem başlatıldığı bildirildi.

İçer, başlatılan soruşturma doğrultusunda emniyet güçleri tarafından gözaltına alındı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheli, adliyeye sevk edildi. İçer, uyuştucu madde temin etme ve cinayete teşebbüsten 28 Temmuz'da tutuklandı.

2026 NATO Zirvesi, Beştepe'deki Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nda yapılacak2026 NATO Zirvesi, Beştepe'deki Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nda yapılacakGündem
Gündem
AK Parti "Yeşil Dönüşüm ve İklim Farkındalığı Programı" düzenleyecek
AK Parti "Yeşil Dönüşüm ve İklim Farkındalığı Programı" düzenleyecek
Balıkesir Sındırgı'da 6.1 büyüklüğündeki depremin ardından 4 bine yakın artçı sarsıntı oldu
Balıkesir Sındırgı'da 6.1 büyüklüğündeki depremin ardından 4 bine yakın artçı sarsıntı oldu
2026 NATO Zirvesi, Beştepe'deki Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nda yapılacak
2026 NATO Zirvesi, Beştepe'deki Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nda yapılacak
Suriye’nin tarım ürünleri ve tavuk ithalatı sınırlamasına CHP’den açıklama
Suriye’nin tarım ürünleri ve tavuk ithalatı sınırlamasına CHP’den açıklama
Blackstone vize devlerini aldı, Türk şirketlerle çalışmak istemiyor: Yüzbinlerce kişinin verisi riskte!
Blackstone vize devlerini aldı, Türk şirketlerle çalışmak istemiyor: Veriler risk altında!
DEM Parti'den "özerklik talebi" iddialarına tepki: Maksatlı bir yalandır
DEM Parti'den "özerklik talebi" iddialarına tepki: Maksatlı bir yalandır