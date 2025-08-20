ICRYPEX'in kurucusunun uyuşturucu temin ettiği iddia edilen Avukat Göksu Çelebi hayatını kaybetti
İstanbul’da ICRYPEX Yönetim Kurulu Başkanı Gökalp İçer ile birlikte uyuşturucu aldığı öne sürülen Avukat Göksu Çelebi, geçtiğimiz perşembe günü beyin ölümünün gerçekleşmesinin ardından bugün hayatını kaybetti. İçer, olayla ilgili yürütülen soruşturma kapsamında tutuklu bulunuyor.
14 Temmuz’da Sarıyer Kireçburnu’nda yaşanan olayda, ICRYPEX Yönetim Kurulu Başkanı Gökalp İçer ve Avukat Göksu Çelebi’nin birlikte uyuşturucu kullandığı iddia edilmişti. Aşırı doz sonrası fenalaşan Çelebi, hastaneye kaldırılmıştı.
Yoğun bakım süreci
Sabah'ın haberine göre genç avukat, günlerce yoğun bakım ünitesinde tedavi altında tutuldu. Ancak geçtiğimiz perşembe günü beyin ölümü gerçekleşti. Çelebi, dün tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.
Gökalp İçer'in tutukluluğu devam ediyor
Soruşturma kapsamında, Göksu Çelebi'ye uyuşturucu madde temin ederek kullanımını sağladığı öne sürülen Gökalp İçer hakkında uyuşturucu madde temin etme ve olası kastla öldürmeye teşebbüs suçlamalarıyla işlem başlatıldığı bildirildi.
İçer, başlatılan soruşturma doğrultusunda emniyet güçleri tarafından gözaltına alındı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheli, adliyeye sevk edildi. İçer, uyuştucu madde temin etme ve cinayete teşebbüsten 28 Temmuz'da tutuklandı.