Oğuzhan Uğur'un tutukluluğuna devam kararı verildi
AHBAP Derneği soruşturması kapsamında yaklaşık iki aydır tutuklu bulunan fenomen Oğuzhan Uğur’un tutukluluk durumu yeniden değerlendirildi. İncelemenin ardından Uğur’un tutukluluğunun devamına karar verildi.
Fenomen Oğuzhan Uğur, "hizmet nedeniyle güveni kötüye kullanma" ve "suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama" suçlamalarıyla 20 Temmuz 2026 günü gözaltına alındı.
Uğur’un tutukluluğu devam edecek
Uğur, 21 Temmuz'da İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen AHBAP Derneği soruşturması kapsamında çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklanmıştı. Yaklaşık 2 aydır tutuklu olan Uğur'un dosyası, tutukluluk incelemesi kapsamında yeniden ele alındı.
Yapılan değerlendirmenin ardından Uğur'un mevcut tutukluluk halinin devamına karar verildi. Uğur, Çorlu Karatepe Cezaevi'nde bulunuyor.