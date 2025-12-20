  1. Ekonomim
İfadesi alınan Ela Rümeysa yeniden cezaevine gönderildi

Uyuşturucu soruşturması kapsamında tutuklanan Ela Rümeysa Cebeci, yeniden ifadesinin alınması için İstanbul Adalet Sarayı’na getirildi. Cebeci, ifadesinin ardından bulunduğu cezaevine geri gönderildi.

Uyuşturucu soruşturması kapsamında geçtiğimiz günlerde tutuklanarak Bakırköy Cezaevi'nde gönderilen ünlü sunucu Ela Rumeysa Cebeci İstanbul Adalet Sarayı’na getirildi. Yeniden ifade veren Ela Rumeysa Cebeci, cezaevine gönderildi. 

Tutuklu bulunan Cebeci’nin Adliye’de bulunan Fenerbahçe Kulübü Başkanı Saran ile soruşturmada adı geçiyordu.

Saran, adli kontrolle serbest bırakıldı

Uyuşturucu soruşturması kapsamında şüpheli sıfatıyla ifadeye çağrılan ve yurt dışından gece yarısı dönen Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı Sadettin Saran, Çağlayan Adliyesi'nde ifade verdi. İfadesinin ardından Adli Tıp'a sevk edilen Saran, saç ve kan örneği verdi. Sonuçların ardından Saran adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

