Tutuklu Engin Polat'ın hesabından aylar sonra esrarengiz 'maske' paylaşımı

Kara para aklama, vergi kaçırma ve bir dizi suçtan haklarında soruşturma başlatılan ve tutuklanan fenomen Dilan Polat’ın eşi sosyal medyadaki sessizliğini bozdu.

Aylar sonra paylaşılan kare

Yaklaşık 6 aydır cezaevinde bulunan Engin Polat’ın kişisel sosyal medya hesabından ilginç bir paylaşım yapıldı.

Polat’ın 1.1 milyon takipçili Instagram’ından gece saatlerinde evlerinin arka bahçesinde yer alan bir maske heykelinim fotoğrafı paylaşıldı.

Benzer bir paylaşım da Nihal Candan'ın eşinden geldi

Öte yandan benzer bir paylaşım da aynı saatlerde yakın zamanda hapisten tahliye olan Nihal Candan’ın eşi Faruk Çiçek’ten geldi. Çiçek’in de Instagram’dan maskeli bir kareye yer verdiği görüldü.

Polat çifti 6 aydır cezaevinde

İstanbul merkezli 6 ilde 1 Kasım'da düzenlenen operasyon ile devamındaki operasyonlarda Dilan Polat ve eşi Engin Polat'ın da aralarında bulunduğu 24 şüpheli gözaltına alınmıştı. Kara para aklama ve vergi kaçakçılığı gibi suçlamalarla mahkemeye çıkarılan Dilan Polat ve Engin Polat 5 Kasım’da tutuklanarak cezaevine gönderilmişti.