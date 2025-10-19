  1. Ekonomim
Tutuklu eski Belediye Başkanı Erdem yoğun bakıma kaldırıldı

Bursa'da Cumhuriyet Başsavcılığı'nın soruşturması kapsamında tutuklanan eski Nilüfer Belediye Başkanı Turgay Erdem, cezaevinde rahatsızlanması sebebiyle yoğun bakıma kaldırıldı.

Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen, rüşvet ve yolsuzluk soruşturması kapsamında gözaltına alınan 22 kişiden 15'i tutuklanmış, 7'si ise adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.

Cezaevinde tutuklu bulunan eski Nilüfer Belediye Başkanı Turgay Erdem, rahatsızlanması sebebiyle Bursa Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı.

 Erdem'in avukatı Deniz Baykal, müvekkilinin yoğun bakımda bulunduğunu belirtti.

