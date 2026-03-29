  1. Ekonomim
  2. Gündem
  Tutuklu futbolcu Mert Hakan Yandaş'ın cezaevinden görüntüsü paylaşıldı
Takip Et

Tutuklu futbolcu Mert Hakan Yandaş'ın cezaevinden görüntüsü paylaşıldı

Sakaryasporlu futbolcu Abdurrahman Bayram, tahliyesinin ardından sosyal medya hesabından bir paylaşımda bulundu. Söz konusu paylaşımda bahis soruşturmasının ardından tutuklanan futbolcu Mert Hakan Yandaş'ın da olduğu görüldü.

Haber Merkezi
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Tutuklu futbolcu Mert Hakan Yandaş'ın cezaevinden görüntüsü paylaşıldı
Takip Et

Futbolda bahis soruşturmasında tutuklanan futbolcu Mert Hakan Yandaş, bir süredir cezaevinde bulunuyordu.

Birçok futbolcuyla aynı koğuşta kalan Yandaş'ın cezaevinden görüntüsü ortaya çıktı.

Yandaş ile aynı cezaevinde bulunan Sakaryasporlu futbolcu Abdurrahman Bayram, tahliyesinin ardından sosyal medya hesabından bir paylaşımda bulundu.

Tutuklu futbolcu Mert Hakan Yandaş'ın cezaevinden görüntüsü paylaşıldı - Resim : 1

Bayram'ın Instagram hikayesinde Mert Hakan Yandaş ile yan yana fotoğrafının olduğu görüldü. Sakaryasporlu futbolcu, paylaşımına kum saati emojisi ekledi.

Görselde iki futbolcunun da elinde tespih olduğu görüldü.

Benzine zam ya da indirim var mı? İşte 29 Mart 2026 güncel benzin, motorin ve LPG fiyatlarıBenzine zam ya da indirim var mı? İşte 29 Mart 2026 güncel benzin, motorin ve LPG fiyatlarıEkonomi
Taşıt kredilerinde son durum: 400 bin TL'nin geri ödemesi ne kadar? İşte banka banka güncel oranlarTaşıt kredilerinde son durum: 400 bin TL'nin geri ödemesi ne kadar? İşte banka banka güncel oranlarEkonomi
Sabit internette yeni dönem: Operatör değişikliği e-Devlet’e taşınıyorSabit internette yeni dönem: Operatör değişikliği e-Devlet’e taşınıyorEkonomi
Günde 10 ton üretim yapıyordu: Gofret devi iflas ettiGünde 10 ton üretim yapıyordu: Gofret devi iflas ettiŞirket Haberleri

 