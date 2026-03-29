Tutuklu futbolcu Mert Hakan Yandaş'ın cezaevinden görüntüsü paylaşıldı
Sakaryasporlu futbolcu Abdurrahman Bayram, tahliyesinin ardından sosyal medya hesabından bir paylaşımda bulundu. Söz konusu paylaşımda bahis soruşturmasının ardından tutuklanan futbolcu Mert Hakan Yandaş'ın da olduğu görüldü.
Futbolda bahis soruşturmasında tutuklanan futbolcu Mert Hakan Yandaş, bir süredir cezaevinde bulunuyordu.
Birçok futbolcuyla aynı koğuşta kalan Yandaş'ın cezaevinden görüntüsü ortaya çıktı.
Yandaş ile aynı cezaevinde bulunan Sakaryasporlu futbolcu Abdurrahman Bayram, tahliyesinin ardından sosyal medya hesabından bir paylaşımda bulundu.
Bayram'ın Instagram hikayesinde Mert Hakan Yandaş ile yan yana fotoğrafının olduğu görüldü. Sakaryasporlu futbolcu, paylaşımına kum saati emojisi ekledi.
Görselde iki futbolcunun da elinde tespih olduğu görüldü.