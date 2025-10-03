Tutuklu gazeteci Fatih Altaylı bugün ilk kez hakim karşısına çıkacak

104 gündür Silivri'de tutuklu bulunan gazeteci Fatih Altaylı bugün ilk kez hakim karşısına çıkacak.

Altaylı'nın duruşması Silivri Açık Ceza Yerleşkesi 2 No'lu duruşma salonunda görülecek.

Gazeteci Fatih Altaylı, bir YouTube yayınında, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı "hedef alan tehdit içerikli" sözler sarf ettiği iddiasıyla başlatılan soruşturmada bundan 104 gün önce tutuklandı.

Altaylı, hakkında açılan dava kapsamında bugün ilk kez hakim karşısına çıkacak. Silivri'de görülecek duruşmada Altaylı’nın, YouTube yayınında kullandığı sözlerde "Cumhurbaşkanını tehdit" suçundan dolayı savunmasını yapacak.

Fatih Altaylı hakkında "Cumhurbaşkanını tehdit" suçundan en az beş yıl hapis cezası talep ediliyor.

Altaylı, tutuklanmasının ardından hakkında yazılan iddianamenin avukatlarından önce basına dağıtıldığını ifade etmişti.

Konu ile ilgili olarak Altaylı şu ifadeleri kullanmıştı:

''Yani beklemediğim bir iddianame değil ama yasaya da uygun değil. İlginç olan iddianamenin avukatlarımdan önce basına dağıtılmasıydı. Hak yerini bulur. Bunu biliyorum. Adalet bir şekilde tecelli eder. Kimse dertlenmesin.''