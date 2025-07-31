Tutuklu gazeteci Fatih Altaylı'nın duruşma tarihi belli oldu

Bir ayı aşkın süredir Silivri'deki Marmara Cezaevi'nde tutuklu bulunan gazeteci Fatih Altaylı için duruşma tarihi verildi. İlk duruşma 3 Ekim'de Silivri Cezaevi'nde bulunan salonda yapılacak.

Öte yandan Altaylı'nın tutukluluğuna itiraz ise mahkeme tarafından reddedildi.

Ne oldu?

Gazeteci Fatih Altaylı, 21 Haziran'da YouTube kanalında yaptığı yayın sonrası, hakkında gözaltı kararı verilmiş, aynı akşam Teşvikiye'deki evinde gözaltına alınmıştı.

Altaylı, emniyette verdiği ifade sonrası adliyeye sevk edilmiş ve savcılık sorgusu sonrası tutuklama talebi ile sulh ceza hakimliğine sevk edilmişti. "Cumhurbaşkanını tehdit" suçlamasıyla hakkında resen soruşturma başatılan Altaylı, 22 Haziran’da tutuklanmıştı.

Altaylı yayınında ne dedi?

Altaylı, kendi kanalındaki YouTube programında halkın yüzde 70’inin Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın ömür boyu görevde kalmasına karşı olduğuyla ilgili bir anketi yorumlamış ve şöyle konuşmuştu:

“Bu oran çok da beklediğim oran. Şu anda AKP seçmeninin önemli bir bölümü ve MHP seçmeninin bir bölümü dışında hiç kimse böyle bir şeye onay vermez.

Geçmişine bak bu milletin, yakın geçmişinden söz etmiyorum, uzak geçmişine bak, bu millet hoşuna gitmediği, istemediği zaman padişahını boğmuş bir millettir. Az buz değildir öldürülen, suikaste kurban giden Osmanlı padişahı, boğazlanan veya intihar etti süsü verilen.”

"Erdoğan'ı tehdit etmedim"

Altaylı, sulh ceza hakimliğindeki ifadesinde "Yapmış olduğum bu paylaşımlarda Cumhurbaşkanına hakaret ya da tehdit kastım yoktur. Bir araştırma şirketinin yapmış olduğu anketlerde Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın kaydi hayat şartıyla Cumhurbaşkanlığı yapmasına ilişkin yapılan bir oylamada yüzde 70 oranında bu değişikliğe onay verilmeyeceği şeklindeki anket sonucu bana soruldu. Ben de bununla ilgili olarak yorumda bulundum.

Türk halkının sandığı sevdiğini, demokrasiye inandığını tanzimattan önce de padişahların tahttan alındığı, günümüzde ise bunun sandık yoluyla yapıldığını belirttim. Kesinlikle Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı tehdit etmedim; hakaret etmedim. Sadece tarihsel bir bilgi verdim. Üzerime atılı suçlamayı kabul etmiyorum, serbest bırakılmayı talep ederim" sözlerini kullanmıştı.