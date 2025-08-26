  1. Ekonomim
  2. Gündem
  3. Tutuklu İBB görevlisi Özdemir kalp krizi geçirdi, ailesine üç gün sonra haber verildi
Takip Et

Tutuklu İBB görevlisi Özdemir kalp krizi geçirdi, ailesine üç gün sonra haber verildi

İBB’ye yönelik soruşturma kapsamında tutuklu bulunan Kalender Özdemir’in 22 Ağustos’ta Silivri Cezaevi’nde kalp krizi geçirdiği, ailesine ise üç gün sonra haber verildiği bildirildi.

Haber Merkezi
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Tutuklu İBB görevlisi Özdemir kalp krizi geçirdi, ailesine üç gün sonra haber verildi
Takip Et

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik soruşturma kapsamında tutuklu olan İBB görevlisi Kalender Özdemir 22 Ağustos'ta Silivri Cezaevi'nde kalp krizi geçirdi.

Özdemir'in kalp krizi geçirdiğini paylaşan gazeteci Şaban Sevinç, Özdemir'in ailesine üç gün sonra haber verildiğini belirtti.

Sevinç, "Silivri cezaevinde tutuklu bulunan İBB görevlisi Kalender Özdemir 22 Ağustos günü kalp rahatsızlığı geçiriyor ve Küçükçekmece Mehmet Akif Ersoy Göğüs ve Kalp Hastalıkları Hastanesine kaldırılıyor. Ailesine tam 3 gün sonra dün haber veriliyor. Ailesi dün apar topar hastaneye gidiyor ancak görüştürmüyorlar. Aile bir tanıdık avukatı gönderiyor. Ancak vekaleti yok diye onunla da görüştürmeyip, bilgi verilmiyor. Bu sabah bilgi alabilmişler" bilgisini paylaştı.

Avrupa Belediye Başkanları heyeti, Ekrem İmamoğlu’nu ziyaret edecekAvrupa Belediye Başkanları heyeti, Ekrem İmamoğlu’nu ziyaret edecekGündem
TOKİ, 81 ilde modern sığınaklar inşa edecekTOKİ, 81 ilde modern sığınaklar inşa edecekGündem
Bankalarda faizsiz kredi yarışı kızıştı! Hangi banka, ne kadar kredi veriyor? İşte güncel oranlarBankalarda faizsiz kredi yarışı kızıştı! Hangi banka, ne kadar kredi veriyor? İşte güncel oranlarEkonomi
Benzin ve motorine dev zam kapıda: İşte 26 Ağustos 2025 güncel benzin, motorin ve LPG fiyatlarıBenzin ve motorine dev zam kapıda: İşte 26 Ağustos 2025 güncel benzin, motorin ve LPG fiyatlarıEkonomi
Gündem
Türkiye'den İsrail'e ‘Suriye’ tepkisi! Dışişleri: Saldırıların sonlandırılması sağlanmalı
Türkiye'den İsrail'e ‘Suriye’ tepkisi! Dışişleri: Saldırıların sonlandırılmalı
İş insanı Halit Yukay’ın cansız bedenine ulaşma çalışması geçici olarak durduruldu
İş insanı Halit Yukay’ın cansız bedenine ulaşma çalışması geçici olarak durduruldu
İstanbul Çağlayan Adliyesi'nde intihar girişimi!
İstanbul Çağlayan Adliyesi'nde intihar girişimi!
MHP lideri Bahçeli'den 'Terörsüz Türkiye' mesajı: Önümüzdeki altın fırsat heba edilmemeli
MHP lideri Bahçeli'den 'Terörsüz Türkiye' mesajı: Önümüzdeki altın fırsat heba edilmemeli
Avukat Mücahit Birinci adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı
Avukat Mücahit Birinci adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı
Adana'nın Feke ilçesinde orman yangını çıktı!
Adana'nın Feke ilçesinde orman yangını çıktı!