Tutuklu İPA Başkanı Buğra Gökçe: Deprem hazırlığı açısından hiç iyi durumda değiliz

Gökce'nin mesajı, sosyal medya hesabından paylaşıldı. Gökce, 1960 yılında Şili’de yaşanan 9,5 büyüklüğündeki Valdivia depreminden sonra bu ülkenin aldığı önlemleri hatırlatarak Türkiye’nin mevcut durumunu eleştirdi.

Şili’nin Japonya’daki mevzuatı inceleyerek kendi yapı ve deprem yönetmeliğini hazırladığını, uyguladığını ve denetlediğini belirten Gökçe, “Bugün Şili’de 7,8 büyüklüğünde deprem olsa bile kimse hayatını kaybetmiyor” ifadelerini kullandı.

“Türkiye’de gerekli adımlar atılmadı”

Gökce, 17 Ağustos 1999 ve 6 Şubat 2023 depremleri sonrasında deprem direncini artıracak mevzuat değişikliklerinin yapılmadığını, riskli binaların sosyal dokuyu bozmadan dönüştürülmediğini, yapı güçlendirme önerilerinin hayata geçirilmediğini, hızlı bina tarama yönteminin ülke genelinde yaygınlaştırılmadığını ve riskli binaların öncelikli tespit edilmediğini belirtti.

Sosyal konut üretimi için seferberlik ilan edilmediğini, yapı stokunun iyileştirilmediğini ifade eden Gökce, deprem riski yüksek şehirler için ciddi afet eylem planı hazırlanmadığını, uzman görüşlerinin dikkate alınmadığını, altyapının depreme karşı güçlendirilmesine yönelik adımlar atılmadığını ve AFAD ve ilgili kurumların 6 Şubat tecrübesi sonrası daha etkin hale getirilmediğini kaydetti.

“Deprem kader olmaktan çıkar”

Gökce, açıklamasında şu görüşlere yer verdi:

“Kentlerimizi depreme karşı daha güvenli hale getirmek için adeta çırpınan başta Sayın Ekrem İmamoğlu olmak üzere büyükşehir belediye başkanları, ilçe belediye başkanları, seçilmiş yöneticiler, şehir plancıları, bürokratlar haksız suçlamalarla tutuklandı. Türkiye’nin bütün ülkemizde afet direncini arttıracak, altyapıyı güçlendirecek, riskli konutları dönüştürecek, halkımıza nitelikli, güvenli sosyal konut arz edecek kaynağı da insanı da bilgisi de tecrübesi de var. Yönetimde zihniyet değişirse depremde ölmek kader olmaktan çıkar.”