  1. Ekonomim
  2. Gündem
  3. Tutuklu Manavgat Belediye Başkanı Niyazi Nefi Kara, CHP’den istifa etti
Takip Et

Tutuklu Manavgat Belediye Başkanı Niyazi Nefi Kara, CHP’den istifa etti

Manavgat Belediyesi’ne yönelik rüşvet, irtikap ve zimmet soruşturması kapsamında gözaltına alınan ve daha sonra tutuklanan Manavgat Belediye Başkanı Niyazi Nefi Kara, CHP’den istifa ettiğini duyurdu.

Haber Merkezi
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Tutuklu Manavgat Belediye Başkanı Niyazi Nefi Kara, CHP’den istifa etti
Takip Et

Manavgat soruşturması kapsamında tutuklu bulunan Manavgat Belediye Başkanı Niyazi Nefi Kara, kendisi hakkında yürütülen hukuki süreç ve parti yönetiminin bu süreçteki tutumu nedeniyle CHP üyeliğinden istifa ettiğini duyurdu.

Başkan Kara, sosyal medya üzerinden paylaştığı açıklamasında, istifa kararının temel gerekçesi olarak parti üst yönetiminin kendisini "gözden çıkarmasını" ve uyguladığı "çifte standardı" gösterdi.

Niyazi Nefi Kara, istifasına yol açan süreci şu sözlerle eleştirdi:

"Parti üst yönetimi şahsım üzerinden Cumhuriyet Halk Partisi’ne karşı yürütülen itibarsızlaştırma operasyonunda 'üyeliğimi askıya alarak' beni gözden çıkardı... Süreç içerisinde diğer tutuklu belediye başkanları için 'masumiyet karinesi' nidaları atılırken şahsımla ilgili herhangi bir mahkeme kararı (hatta iddianame bile) olmamasına rağmen beni suçlu kabul edip yandaş basının önüne atan yönetim anlayışı ile yol yürümem imkansız hale gelmiştir."

Kara, tepkisinin partisine veya partililerine yönelik olmadığını, merkezde ve yerelde denge odağı haline gelen ve bu yolda kendisini feda etmeye değer gören parti yöneticilerine yönelik olduğunu vurguladı.

Manavgat Belediye Başkanı, açıklamasını yargı sürecinin sonunda aklanacağı inancını belirterek sonlandırdı ve "aynı göğün altında çok yakında yeniden buluşmak üzere" mesajını iletti.

Trump tarih ve süre verdi: Anlaşma için Hamas'a son bir şans verilecek!Trump tarih ve süre verdi: Anlaşma için Hamas'a son bir şans verilecek!Gündem
Gürsel Tekin görevine devam edecek: CHP İstanbul İl Kongresi davası 21 Kasım'a ertelendiGürsel Tekin görevine devam edecek: CHP İstanbul İl Kongresi davası 21 Kasım'a ertelendiGündem
Gündem
Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD Başkanı Trump ile görüştü
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Trump ile görüştü
Trump tarih ve süre verdi: Anlaşma için Hamas'a son bir şans verilecek!
Anlaşma için Hamas'a son bir şans verilecek!
Ankara'nın beş ilçesine yarın su verilemeyecek
Ankara'nın beş ilçesine yarın su verilemeyecek
DEM Parti heyeti, İmralı Cezaevi’nde bulunan Öcalan ile görüştü
DEM Parti heyeti, İmralı Cezaevi’nde bulunan Öcalan ile görüştü
Cumhurbaşkanı ile Meclis resepsiyonundaki fotoğrafı gündem olan Ali Babacan: Sadece tokalaştık, hal hatır sorduk
Cumhurbaşkanı ile resepsiyonundaki fotoğrafı gündem olan Ali Babacan: Sadece tokalaştık
Güllü'nün ölümüyle ilgili çocukları ifade verdi: İftiralarla annemin kemiklerini sızlattılar
Güllü'nün ölümüyle ilgili çocukları ifade verdi: Annemin kemiklerini sızlattılar