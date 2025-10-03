Tutuklu Manavgat Belediye Başkanı Niyazi Nefi Kara, CHP’den istifa etti

Manavgat soruşturması kapsamında tutuklu bulunan Manavgat Belediye Başkanı Niyazi Nefi Kara, kendisi hakkında yürütülen hukuki süreç ve parti yönetiminin bu süreçteki tutumu nedeniyle CHP üyeliğinden istifa ettiğini duyurdu.

Başkan Kara, sosyal medya üzerinden paylaştığı açıklamasında, istifa kararının temel gerekçesi olarak parti üst yönetiminin kendisini "gözden çıkarmasını" ve uyguladığı "çifte standardı" gösterdi.

Niyazi Nefi Kara, istifasına yol açan süreci şu sözlerle eleştirdi:

"Parti üst yönetimi şahsım üzerinden Cumhuriyet Halk Partisi’ne karşı yürütülen itibarsızlaştırma operasyonunda 'üyeliğimi askıya alarak' beni gözden çıkardı... Süreç içerisinde diğer tutuklu belediye başkanları için 'masumiyet karinesi' nidaları atılırken şahsımla ilgili herhangi bir mahkeme kararı (hatta iddianame bile) olmamasına rağmen beni suçlu kabul edip yandaş basının önüne atan yönetim anlayışı ile yol yürümem imkansız hale gelmiştir."

Kara, tepkisinin partisine veya partililerine yönelik olmadığını, merkezde ve yerelde denge odağı haline gelen ve bu yolda kendisini feda etmeye değer gören parti yöneticilerine yönelik olduğunu vurguladı.

Manavgat Belediye Başkanı, açıklamasını yargı sürecinin sonunda aklanacağı inancını belirterek sonlandırdı ve "aynı göğün altında çok yakında yeniden buluşmak üzere" mesajını iletti.