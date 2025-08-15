Tutuklu Manavgat Belediye Başkanı'nın emekli maaşı kesildi

Manavgat Belediye Başkanı Niyazi Nefi Kara’yı cezaevinde ziyarete giden CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır, yaptığı açıklamada Kara'nın emekli maaşının kesildiğini söyledi.

Ali Mahir Başarır, milletvekili emeklisi olan ve 8 Temmuz tarihinde gerçekleştirilen operasyonla gözaltına alınarak tutuklanan Manavgat Belediye Başkanı Niyazi Nefi Kara’nın emekli maaşı kesildiğini açıkladı.

"Ailesi geçim sıkıntısı çekiyor"

Başarır, açıklamasında "Orada da ilginç bir durumla karşı karşıyayız. O da biliyorsunuz daha önce milletvekilliği yaptı. Milletvekilliğinden emekli. Onun da maaşını vermiyorlar. Niye vermiyorlar? Merak ediyorum. Hukukta böyle bir şey yok. Bir insana emekli maaşı verilmez mi? Ailesi şu anda geçim sıkıntısı çekiyor. Yolsuzlukla suçluyorlar. O da gayet iyi. Doğrular ortaya çıkacak ama hiç kimse bu durumu hak etmiyor." diye konuştu.