Tutuklu Muhittin Böcek 'etkin pişmanlık' iddiasını yalanladı

Antalya Büyükşehir Belediyesi Başkanı Muhittin Böcek'in etkin pişmanlıktan faydalanabilmek için Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı'na başvuru yaptığı iddia edilmişti.

Muhittin Böcek'in, cezaevindeyken Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı'na değerlendirilmesi için etkin pişmanlık başvurusu yaptığı ve kapsamlı ifade vermeye hazırlandığı iddia edildi. Böcek’in, sağlık sorunları nedeniyle cezaevinde kalmak istemediği ileri sürüldü.

Muhittin Böcek, avukatları aracılığıyla söz konusu iddiayı yalanlandı.

Cezaevinde kaleme aldığı notu paylaşılan Muhittin Böcek, çıkan haberler üzerine açıklama yaptığını belirterek günde 15 ilaç kullandığına dikkati çekti.

Dört kez hastaneye gittiğini ve yine sevk edilmesi gerektiğini belirten Muhittin Böcek "Asılsız haberler beni üzmüştür" dedi.

Böcek, haberlerde bahsedildiği gibi yürütülen soruşturmayla ilgili müracaatı olmadığını açıkladı.