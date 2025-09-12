  1. Ekonomim
  2. Gündem
  3. Resul Emrah Şahan, İBB soruşturmasında tutuklandı
Takip Et

Resul Emrah Şahan, İBB soruşturmasında tutuklandı

Kent Uzlaşısı soruşturmasından tutuklu bulunan Şişli Belediyesi Başkanı Resul Emrah Şahan, İBB'ye yönelik yolsuzluk soruşturmasından da tutuklandı.

Haber Merkezi
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Resul Emrah Şahan, İBB soruşturmasında tutuklandı
Takip Et

İBB'ye yönelik kent uzlaşısı soruşturması kapsamında tutuklu bulunan CHP'li Şişli Belediye Başkanı Resul Emrah Şahan, İBB’deki yolsuzluklara ilişkin yürütülen soruşturmayla ilgili bugün ifade verdi. 

Soruşturma kapsamında, Şişli Belediye Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Şahan'ın "çıkar amaçlı suç örgütüne üye olmak" ve "irtikap" suçlarını işlediği tespit edildi.


Dosya kapsamında alınan etkin pişmanlık, müşteki, tanık beyanları, dosyaya sunulan deliller ve bu doğrultuda yapılan incelemelerin ardından şüphelinin birçok irtikap eylemi gerçekleştirdiği belirlendi.

Bu eylemler sonucunda elde edilen menfaati suç örgütüne aktardığı yönünde kuvvetli suç şüphesi bulunduğu anlaşılan Şahan, ifadesinin ardından tutuklanması talebiyle sulh ceza hakimliğine sevk edildi. 


Şahan'ın tutuklanmasına karar verildi. 

İzmir polis merkezine silahlı saldırı: 9 kişi tutuklandıİzmir polis merkezine silahlı saldırı: 9 kişi tutuklandıGündem

 

Mansur Yavaş'tan istifa iddialarına yanıtMansur Yavaş'tan istifa iddialarına yanıtGündem

 

Gündem
Balıkesir'de bir deprem daha
Balıkesir'de bir deprem daha
Özgür Çelik, Bayrampaşa'da açıkladı: 'AK Parti'ye geçmezsen operasyon yapılacak' dendi
Özgür Çelik, Bayrampaşa'da açıkladı: 'AK Parti'ye geçmezsen operasyon yapılacak' dendi
Uzman Çavuş Yeşil, kontrol devriyesinde otomobil çarpması sonucu şehit oldu
Kontrol devriyesinde otomobil çarpan uzman çavuş şehit oldu
Hamdi Kılıç'a veda: Cumhurbaşkanı Erdoğan cenaze törenine katıldı
Hamdi Kılıç'a veda: Cumhurbaşkanı Erdoğan cenaze törenine katıldı
Denizli'de göçük altında kalan madenciler kurtarıldı
Denizli'de göçük altında kalan madenciler kurtarıldı
Lokantaya giren ayı masaya oturup servis bekledi! Görüntüler şaşkınlık yarattı
Lokantaya giren ayı masaya oturup servis bekledi! Görüntüler şaşkınlık yarattı