Tutuklu Şile Belediye Başkanı Özgür Kabadayı: Usulsüz işe girmeyeceğimi biliyorsunuz, gerçekler ortaya çıkacak

CHP, dün akşam Şile'de "Millet İradesine Sahip Çıkıyor" mitingi düzenledi. Tutuklu Şile Belediye Başkanı Özgür Kabadayı'nın Silivri'den mitinge yolladığı mektubu CHP Şile İlçe Başkanı Aras Aslan okudu.

"Rahmetli babam bizim boğazımızdan bir lokma haram geçirmedi"

Özgür Kabadayı, mektubunda şunları söyledi:

"Çok kıymetli hemşerilerim, değerli akrabalarım, amcalarım, yengelerim, teyzelerim ve Şile'mizde yaşayan, adalet isteyen, haksızlığa karşı dik duran tüm vatandaşlarımıza saygı ve sevgilerimizi sunuyorum. En iyisini siz biliyorsunuz. Sizin çocuğunuz Özgür Kabadayı'nın usulsüz hiçbir işe girmeyeceğini, haksız, hukuksuz, adaletsiz davranmayacağını siz biliyorsunuz.

Rahmetli babam Mustafa Kabadayı bizim boğazımızdan bir lokma haram geçirmedi. Ben de çocuklarımın boğazından haram lokma geçirmedim, geçirmem de. Gerçekler ortaya çıkacak ve çok yakında sizin çocuğunuz Özgür Kabadayı başı dik, onurlu bir şekilde kendi memleketine hizmet etmeye devam edecektir.

Bu süreç bitene kadar çocuklarım, eşim, tüm ailem ve Şile'm sizlere emanettir. Özgür çocuk su gibi duru, süt gibi tertemizdir. Hepinizi çok seviyorum. Her şey çok güzel olacak."