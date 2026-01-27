Tütün ürünlerine düzenleme geliyor: Kasa arkasından kalkacak, parklarda içilemeyecek
Sağlık Bakanlığı’nın sigara kullanımını azaltmaya yönelik taslak çalışmasında sona gelinirken, parklarda sigara yasağı, marketlerde tütün ürünlerinin kasa arkasından kaldırılması ve kapalı alanlara yönelik yeni düzenlemeler öngörülüyor.
Sigara kullanımının azaltılmasıyla ilgili taslak çalışmada sona gelindi. Buna göre; parklarda sigara kullanımı yasaklanacak.
Marketlerde kasa arkasında sigara ve benzeri tütün ürünleri olmayacak.
Kapalı alanlarda sigara kullanımı ile ilgili de yeni düzenlemeler gelecek
Kasa arkasında sigara olmayacak
Sağlık Bakanlığı'nın sigara kullanımının azaltılmasını hedefleyen tütün düzenlemesiyle ilgili yeni çalışmasında sona geldi.
Habertürk'ten İclal Kibar'ın haberine göre sigaranın görünürlüğü azaltılması için satış yerlerinde tütün ürünleri kasa arkasından kaldırılacak. Marketlerde tütünle ilgili hiçbir şey görünmeyecek.
Parklarda yasaklanacak
Taslak çalışmanın bir diğer maddesi ise çocukların tütün kullananları görmesini engellemek. Bu kapsamda oyun alanlarına, parklar ve bahçelere düzenleme getirilecek. Park, bahçe ve oyun alanlarında sigaranın görünürlüğü azaltılacak.
Kapalı alanlarda sigara kullanımına yönelik de mevzuatta değişikliğe gidilecek. Elektronik sigara gibi yeni nesil tütün ürünlerinin zararsız olduğu algısı ortadan kaldırılacak.