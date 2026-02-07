TÜVTÜRK çalışanları, aracını muayeneye getiren polis memurunu döverek öldürdü

Ankara'da 44 yaşındaki polis memuru Melih Okan Keskin, aracını muayene ettirmek için götürdüğü muayene istasyonunda çıkan kavgada yaralandı.

Hastaneye kaldırılan Keskin, kurtarılamadı. Olayın ardından TÜVTÜRK konu hakkında yaptığı açıklamada, çalışanın tutuklandığını ve adli işlemler konusundaki gelişmelerden kamuoyunu bilgilendireceklerini açıkladı.

Olay, pazartesi günü Yenimahalle ilçesi İvedikköy Mahallesi'ndeki araç muayene istasyonunda meydana geldi.

Batıkent Şehit Ramazan Çağlar Polis Merkezi Amirliği'nde görevli polis memuru Melih Okan Keskin, aracını rutin muayene kontrolü için istasyona götürdü. Keskin ile istasyon çalışanları arasında tartışma çıktı. Kavgaya dönen olayda Keskin, çalışanlar tarafından darbedildi.

Üç kez darp edilmiş

Görüntülerde, muayene istasyonu görevlisinin Keskin'in üzerine otomobil sürdüğü, ardından yumruk attığı görüldü. Daha sonra diğer çalışanların da polisin üzerine yürüdüğü ve arbede yaşandığı anlar da görüntüde yer aldı.

Keskin'in eşi Emel Keskin, üç kez darp olayı yaşandığını kamera görüntüsünün ise ikinci saldırıya ait olduğunu ifade etti.

Beyin kanaması geçirdi

Gazi Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırılan Melih Okan Keskin'in beyin kanaması geçirdiği belirlendi. Yoğun bakıma alınan Keskin, üç gün sonra hayatını kaybetti.

Araç muayene istasyonu çalışanları Y.K. ve S.A. gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden Y.K. adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, S.A. tutuklandı.

Keskin'in cenazesi ise bugün Karşıyaka Mezarlığı'nda toprağa verildi.

"20-30 kişi toplanıp eşimi darp etmeye başlıyorlar"

Hayatını kaybeden polis memuru Keskin'in eşi Emel Keskin olaya ilişkin konuştu. Keskin, eşinin pazartesi günü araç muayene istasyonuna gittiğini söyleyerek şu ifadeleri kullandı:

"Aracın park lambasının yanmadığını söylüyorlar. Eşim tekrar dışarı çıkıp arabayı çalıştırdıktan sonra park lambasının yandığını görüyor ve tekrar içeri geliyor. 'Park lambam yanıyor' diyor. İçerideki görevi şahıslar ‘Artık geçti, burada kamera kaydı vardı; ama şu an yapacak bir şey yok. Dışarıdaki kamera bizi ilgilendirmez’ diyerek, eşimi gönderiyorlar. Ama alay eder bir şekilde ‘Geçmiş olsun, yarın tekrar gelirsiniz’ diyorlar.

Eşim de 'Yetkili kimse yok mu' diye sorduğunda, ‘Burada bir bayan mühendisi var, onunla görüşebilirsin’ diye yönlendiriyorlar. Eşim bayanın yanına gidiyor, orada onunla konuşurken bir ağız dalaşı meydana geliyor ve sonucunda 20-30 kişi toplanıp eşimi darp etmeye başlıyorlar. Eşim bu darp esnasında diğer vatandaşlar tarafından kurtarılmaya çalışırken daha fazla darp edildiğini söyledi."

"Yumruk darbesiyle eşim sarsılıyor"

Keskin, eşiyle bunları konuştuğunda bilincinin açık olduğunu aktararak şöyle konuştu:

"Sonra eşim tekrar dışarı çıkıyor, darp raporu almak için eline telefonu alıyor, 112’yi arıyor. Bu esnada biri eşimin üstüne doğru arabayı sürüyor. Hatta kamera kayıtlarında eşimin ayağının ezildiği gözüküyor. Sonra eşim 'Ne yapıyorsun' falan diye el kol hareketi yapıyor. Sonra eşim telefon görüşmesi yaparken araçtan inen şahıs şiddetli bir şekilde eşime bir yumruk atıyor. Eşim bu yumruk darbesiyle sarsılıyor, düşmüyor, kendini toparlıyor. Tekrar eşimin üzerine yürüyorlar. Yani 3 ayrı olay var; ama 2’nci olayda yumruk darbesiyle eşim sarsılıyor. Ardından eşim tek başına arabasına atlayıp darp raporu almak için onkoloji hastanesine gidiyor.

TÜVTÜRK'ten açıklama

TÜVTÜRK'ten yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"02.02.2026 tarihinde Ankara İvedik Araç Muayene İstasyonu’nda yaşanan ve kamuoyuna yansıyan olayla ilgili derin bir üzüntü içerisindeyiz.

Edinilen bilgilere göre, söz konusu tarihte araç sahibi Polis Memuru Melih Okan Keskin ile istasyonumuzda görevli S.A. arasında muayene işleminin ardından otopark alanında yaşanan tartışma sırasında görevli çalışanın kabul edilemez şekilde fiziki müdahalede bulunduğu tespit edilmiştir. Şirketimiz, hiçbir koşulda şiddet içeren davranışlara müsamaha göstermemekte olup, olayın tespit edilmesini takiben ilgili çalışanın iş akdi derhal sonlandırılmıştır.

Olayın ardından taraflar emniyet birimlerine intikal etmiş, adli süreç başlatılmıştır. Aynı günün ilerleyen saatlerinde Melih Okan Keskin’in rahatsızlanarak hastaneye başvurduğu, 05.02.2026 tarihinde ise hayatını kaybettiği büyük bir üzüntüyle öğrenilmiştir.

Merhum Melih Okan Keskin’in vefat nedeninin kesin olarak belirlenmesine yönelik Adli Tıp Kurumu tarafından yürütülen inceleme süreci devam etmekte olup, konu adli makamlarca tüm yönleriyle değerlendirilmektedir. Söz konusu eski çalışan S.A., yürütülen soruşturma kapsamında tutuklanmış olup, hukuki süreç devam etmektedir.

Şirketimiz, olayın aydınlatılabilmesi amacıyla ilk andan itibaren kolluk kuvvetleri ve soruşturmayı yürüten savcılık ile tam bir iş birliği içerisinde hareket etmektedir. Sürecin hukukun üstünlüğü, şeffaflık ve sorumluluk ilkeleri doğrultusunda yürütülmesine yönelik hassasiyetimiz kararlılıkla sürmektedir.

Bu elim olay nedeniyle hayatını kaybeden Merhum Polis Memuru Melih Okan Keskin’e Allah’tan rahmet; ailesine, yakınlarına ve sevenlerine başsağlığı ve sabır diliyoruz. Yaşanan acıyı yürekten paylaşıyor, kamuoyunu adli sürecin sonuçları doğrultusunda bilgilendirmeye devam edeceğimizi saygıyla bildiriyoruz."