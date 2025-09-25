Tuzla Belediyesi’nden istatistiklerle anlatan yaya geçidi

Türkiye’de trafik kazaları sadece sosyal değil, aynı zamanda ekonomik bir sorun olarak da öne çıkıyor. Son 10 yılda yaya geçitlerinde 20 bini aşkın ölümlü ve yaralanmalı kaza meydana geldi. Bu kazalar, sigorta ödemelerinden sağlık harcamalarına, iş gücü kaybından üretim kaybına kadar ekonomiye milyarlarca liralık ek yük getiriyor.

Tuzla Belediyesi, bu tabloya dikkat çekmek için sıra dışı bir yöntem geliştirdi. Concept Reklam Ajansı iş birliğiyle hazırlanan projede, yıllara göre artan kaza istatistikleri asfalta işlendi ve bir yaya geçidi aynı zamanda grafik haline getirildi.

2015’ten 2024’e kadar yükselen çizgiler, kaza verilerinin yanı sıra, ekonomiye olan yıkıcı etkilerin de simgesi oldu. “Yaya Geçidinde Dur, Kazaları Durdur” sloganıyla hayata geçirilen proje, hem sürücülerde farkındalık yaratmayı hem de yaya güvenliğini artırmayı hedefliyor. Bu sayede kazaların önlenmesiyle birlikte, kamu bütçesinden sağlık, sigorta ve altyapı harcamalarına giden milyarlarca liralık kaynağın da korunabileceği vurgulanıyor.

Türkiye’de kişi başına düşen trafik kazası maliyetinin Avrupa ortalamasının üzerine çıktığını belirten uzmanlar, bu tür yaratıcı projelerin sadece sosyal fayda değil, aynı zamanda ekonomik sürdürülebilirlik açısından da kritik olduğuna dikkat çekiyor.