  Tuzla Tersaneler Bölgesi'nde gemi yan yattı: 1 kişi hayatını kaybetti
Tuzla Tersaneler Bölgesi'nde gemi yan yattı: 1 kişi hayatını kaybetti

Tuzla Tersaneler Bölgesi'nde bulunan bir gemi yan yattı. Ukrayna uyruklu bir çalışan hayatını kaybederken, birçok işçi suya düştü. Kurtarma çalışmaları devam ediyor.

Tuzla Tersaneler Bölgesi'nde gemi yan yattı: 1 kişi hayatını kaybetti
Tuzla Tersaneler Bölgesi'nde mekanik bakım yapılan bir gemi yan yattı. Olay sırasında Ukrayna uyruklu bir çalışan hayatını kaybederken, birçok işçi suya düştü.

46 yaşındaki işçi yaşamını yitirdi

Olay, Tuzla Tersaneler Bölgesi'nde saat 14.30 sıralarında meydana geldi. İddialara göre, bakım ve onarım çalışmaları süren gemi, henüz belirlenemeyen bir nedenle yan yattı. Bu sırada gemide bulunan işçilerden bir kısmı denize düştü. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, sağlık, sahil güvenlik ve polis ekibi sevk edildi. Ekiplerin yaptığı çalışmada Ukrayna uyruklu 46 yaşındaki işçinin tahliye rampa kapağının düşmesi sonucu hayatını kaybettiği belirlendi.

